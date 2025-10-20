李文忠：鄭當選大驚奇 藍綠白皆鬥雞當家

野百合學運世代出身的前立委鄭麗文當選國民黨主席，民進黨前立委李文忠說，鄭麗文當選的確是一大驚奇，但也不令人意外，因為鄭能言善道、敢拚會衝，憋屈已久的國民黨員認為她可以打倒可惡的民進黨；鄭勝出，可惜了「忠厚、穩健」的台北市前市長郝龍斌。他也說，中共謀台日亟，台灣最需團結，但藍綠白皆「鬥雞當家」，眼中只有國內對手。

有媒體引述黨政人士說法，指北京介入台灣政黨選舉並以「拉下賴清德總統」為核心目標。總統府發言人郭雅慧昨晚表示，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，共同目標都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，帶領各自的政黨讓台灣更好。

民進黨立委吳思瑤說，鄭麗文就是第二個國民黨前主席洪秀柱，敵人已借殼上市，國民黨名副其實成為中國的國民黨，但天下沒有白吃午餐，中共對於鄭麗文的政治投資，勢必要在未來連本帶利討回去。

不過，行政院前政委張景森說，鄭麗文過去是台獨論者，如今自稱「中國人」，這是個人意識的選擇，在文化、歷史與情感上對中國懷有歸屬感，在台灣社會並非不可理解，也應該被接受，民進黨不能再以台灣人、中國人簡單的做出膝反射對抗，否則只會限縮民進黨政治空間。