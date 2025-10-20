聽新聞
白推動聯合政府 黃國昌：鄭批柯那頁早翻過

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導

國民黨準黨主席鄭麗文曾批評民眾黨前主席柯文哲的京華城案，未來是否影響藍白合？民眾黨主席黃國昌昨說，那一頁早就翻過去了，以前他也批評過立法院長韓國瑜；前晚他恭喜鄭當選後，即和柯討論接下來如何推動聯合政府，相關執行步驟、時程已慢慢成型，「民眾黨推動聯合政府，不會固執己見」。

黃國昌也表示，為了台灣，為了人民，沒有什麼事情放不下，此時再藉由過去的事情想破壞未來合作的可能性，甚至是目前合作的氛圍，其實大可不必，也不會成功；柯和他對聯合政府有非常縝密的討論及規畫，在推動的過程當中，一定是先談理念、政策及願景，而不是談任何位子的分配。

他表示，接下來工作會從兩個軸線進行，一是有關地方政府成形的聯合政府理論，民眾黨聯絡發展理論的外國學者，先辦線上會議，再邀來台專題演講；二是緊鑼密鼓籌辦一系列論壇，包括地方政府聯合治理的經驗跟展望。

黃國昌並舉日本正在籌組內閣為例說，日本除了自民黨，其他幾個主要政黨彼此間是不是可能合作、是否共組聯合內閣、彼此理念差異在哪裡？日本政黨之間的領袖及重要幹部深度會商，這是非常成熟的民主展現，台灣必須關注聯合政府在外國實踐的步驟。

