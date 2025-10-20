朱立倫、盧秀燕喊團結 趙少康憂「令不出黨中央」

國民黨主席由前立委鄭麗文當選，中廣前董事長趙少康昨說，鄭麗文要降低並消除親中力量，否則會「令不出黨中央」，中央黨部將成為黨主席「一個人的武林」，恐無法整合立法院及縣市長。現任國民黨主席朱立倫表示，在選舉過程中，不管有任何講法、言論，最重要是團結一致、一致對外，讓國民黨更強更好，他也相信鄭麗文一定能夠團結在野。

台中市長盧秀燕表示，恭喜鄭麗文任重道遠，其他五位黨主席候選人辛苦了，大家表現可圈可點，黨主席選舉已經結束，為了國家、人民，「讓我們團結前進」。新北市長侯友宜說，跟著主流民意，為民做事才是最重要的根本。基隆市長謝國樑說，希望鄭麗文固定跟黨籍縣市長商討國家政策，讓民眾過更好的生活。

趙少康說，這次投票率三成九是黨主席直選以來次低，黨主席當選人的得票數是歷來最低，顯示黨員參與度不高，出席投票黨員一部分氣憤黃復興黨部被裁撤，「一部分期待改革，一部分親中」；黨主席要非常努力加大改革力道，降低並消除親中力量，否則會令不出黨中央，無法整合立法院與縣市長力量，也無助公職候選人選舉，會非常可惜。

國民黨立委牛煦庭說，現在激情已過，首要任務就是整合，對鄭麗文的各種惡意推定應該停止，應給新的黨中央一些時間，觀察實際表現，而非憑臆測就定論；鄭麗文未來能否順利「集體領導」，也將是重要指標。

台中市長盧秀燕嫡系子弟兵的國民黨立委黃健豪選前曾公開批評鄭麗文，黃昨說，現在已經是選後，選舉歸選舉，大家應給鄭麗文一些時間，接下來人事、財務都是黨主席的重大挑戰，建議可以擴大用人圈，好好迎戰二○二六、二○二八。

國民黨立委王鴻薇表示，鄭麗文若能納入其他競選團隊的優秀人才，應該是個很好的方向；接下來主要目標就是二○二六年選舉一定要贏，應盡速與各人選討論相關路線及政策，讓選戰贏得漂亮。