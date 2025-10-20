習近平賀電 謀國家統一變「推進」

中共中央總書記習近平昨對國民黨準黨魁鄭麗文發出賀電，據了解，在收到陸方賀電後，國民黨大陸事務部擬定初稿，再與新任主席陣營討論，最後回電內容由鄭麗文拍板決定。受到關注的是，四年前給黨主席朱立倫賀電中提及「為國家謀統一」，隱含促統意味；如今鄭麗文的賀電首次提及「推進國家統一」，比過往更明顯。

國民黨主席選舉出爐後，大陸事務部即向陸方告知選舉結果，中共最後比照四年前朱立倫當選時的作法，於隔日展開電報的往返。國民黨大陸事務部主任林祖嘉指出，陸方說法與架構沒有出現很大變化，鄭麗文回文也重申九二共識、反對台獨，溝通過程很順利。

前立委陳學聖說，雙方共通的重疊，就是「九二共識」、「反台獨」，加上「中華民族復興」，這將是未來鄭麗文任內，「國共交流的三本柱」。

回顧二○一六年三月，習近平向國民黨主席當選人洪秀柱發出賀電，內容盼兩黨繼續堅持九二共識、反對台獨，鞏固互信基礎，加強交流互動。二○一七年五月，吳敦義當選黨主席，陸方賀電內容也提堅持九二共識、反對台獨。

二○二一年，朱立倫回鍋當選國民黨主席，習近平隔天依慣例發出署名賀電，與二○一五年和二○一七年朱、吳敦義當選黨主席後收到的賀電內容不同，習當時加了一句「為國家謀統一」。黨內解讀，習近平先前的賀電都無涉「統一」等敏感用詞，四年前給朱立倫賀電中隱含呼籲國民黨合作「促統」意味，如今鄭麗文當選，是否對推進統一更有期待，頗有深意。

二○二○年三月江啟臣當選黨主席時，中共僅由大陸國台辦發出新聞稿，回應相關議題，成為近年唯一未獲陸方賀電的國民黨主席。