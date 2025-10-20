新聞眼／中華民族論述 國共新通關密語

國民黨主席選舉落幕，黨中央昨天收到中共中央總書記習近平賀電，國民黨主席當選人鄭麗文亦覆電致謝。雙方除了各自立場宣示，維護「中華民族」共同利益儼然成為國共新共識，亦可視為未來國共交流新的通關密語。

國民黨主席選舉前夕，政媒界傳出大陸介選和網軍攻擊，影射有境外勢力干預，部分傳言指向鄭麗文陣營。但從鄭麗文給習近平的覆電內容，提及海峽兩岸於一九九二年達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」共識，凸顯國民黨對「一中各表」的堅持，守住她在選戰期間多次強調維護中華民國的堅定立場，也粉碎外界對她繪聲繪影的抹紅攻擊。

比較新華社報導的鄭麗文覆電內容，亦是原汁原味呈現「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」說法，既無省略、也無加油添醋，顯示國共在既有政治基礎和互信的堅定。這分堅定源自二○○五年時任國民黨主席連戰和中共總書記胡錦濤破冰舉行首度「國共領導人」會面，當時國共在九二共識、反對台獨的政治基礎，達成五項共同願景，奠下兩黨交往的根基。

這次習近平、鄭麗文往返電文的亮點，在於共同高舉「中華民族」論述。習近平提到中華民族偉大復興勢不可擋，期望增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，堅定守護中華民族共同家園等；鄭麗文也有所呼應，提及兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，兩黨應為民族復興開闢宏偉前程。

從習近平對台政策脈絡，在兩岸關係追求「心靈契合」的統一，就民族未來，則提出實現中華民族偉大復興的「中國夢」。在與國民黨交往上，雙方既有九二共識（包含一中各表）及反對台獨基礎，下一步就是推進共同實現民族復興。

去年四月，前總統馬英九與習近平的「馬習二會」在北京登場，馬英九當時公開談到一中各表、中華民國，這在國共互信下根本不成問題；更重要的是，當時馬、習談話交集就是凸顯「兩岸同屬中華民族」。馬英九當時直言，兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重，馬以民族高度反證兩岸和平的要害，極為高明；習近平則從民族歷史導出「兩岸同胞都是中國人」，強調若能有此認同，「沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量」，習的意思是，既然都能商量，兩岸自能免於戰火。

回到當前兩岸關係，國民黨畢竟仍是在野黨，國共兩黨在既有政治基礎推進民族合作與復興，若僅停留在兩黨交往和互動中，恐難打破目前兩岸僵局，台海危機的陰霾依舊存在。

事實上，北京當前面臨內外情勢巨大壓力，包含內部經濟疲弱和共軍腐敗，外有美中貿易戰火；台海若能趨穩，相信是中南海所樂見。在此情況下，賴清德總統似可思考，相較於九二共識等政治框架的艱澀門檻，相對柔性且更具包容意涵的「中華民族論述」，無疑也是突圍兩岸困境的一條途徑。