回覆習近平賀電 鄭麗文：一中各表 民族復興

鄭麗文當選國民黨主席，中共中央總書記習近平昨發出賀電。鄭麗文回覆電文致謝表示，國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，應強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

新華社報導，習近平在給鄭麗文的賀電指出，當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋，期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

國民黨表示，黨中央昨天午間收到習近平發來賀電。陸方電文首先恭賀鄭麗文當選國民黨主席，肯定多年來兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定、增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。

鄭致謝賀電「兩岸同屬中華民族」

鄭麗文回電致謝表示，海峽兩岸於一九九二年達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」的共識，國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就，殊為不易；兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，面對當前情勢，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

二○二一年九月廿五日朱立倫當選國民黨主席時，習近平也是在隔天發出賀電，發出時間與這次鄭麗文相同。

國民黨收到賴清德的恭賀花籃

四年前朱立倫當選黨主席當天，身兼民進黨主席的時任總統蔡英文即發賀函恭喜朱立倫，期待兩黨未來繼續合作。但國民黨表示，迄至昨晚，並未收到執政的民進黨或民進黨主席賴清德的賀函；昨天僅收到署名賴清德、寫上「高票當選」的恭賀花籃。

民進黨對習近平的賀電沒有回應。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，面對中國侵台動作愈來愈大，國民黨仍曖昧不明；台灣社會有多元光譜，民進黨尊重不同意見，不論任何政黨的主席是誰，只要願意捍衛國家主權、守護民主制度，相信獨派、台派、華派、維持現狀派在主權議題上都能共同合作。

民眾黨發言人張彤表示，尊重他黨兩岸政策交流，民眾黨一向堅守「台灣自主，兩岸和平」的理念，守護台灣整體利益與人民最大福祉，維持台灣主權尊嚴和民主自由，在此基礎之上，基於對等尊嚴進而和平的對話溝通，降低兩岸間敵意，以交流代替對抗。

鄭麗文獲選新任黨魁，但有藍營人士憂心可能「令不出黨中央」。現任黨主席朱立倫昨為其緩頰表示，大家會有期許、擔憂，最重要是大家能團結努力，共同讓國民黨更強、更好；黨主席交接還有十幾天，他會盡最大努力做好交接工作，相信未來黨還是能團結大家。