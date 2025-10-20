國民黨黨主席出爐 中共總書記習近平電賀鄭麗文當選

快訊

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
鄭麗文18日當選國民黨主席，中共總書記習近平19日致電祝賀其當選。圖／聯合報系資料照片
鄭麗文18日當選國民黨主席，中共總書記習近平19日致電祝賀其當選。圖／聯合報系資料照片

鄭麗文18日當選國民黨主席，中共總書記習近平昨（19）日致電祝賀其當選。賀電指，兩黨在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定，增進兩岸同胞親情福祉，成效積極；並提到，期望兩黨堅定守護中華民族共同家園，攜手開創中華民族更加美好的未來。

2021年9月25日朱立倫當選國民黨主席，習近平也是在隔天，即9月26日發出賀電，賀電發出時間與這次鄭麗文相同。

新華社報導，習近平在給鄭麗文的賀電指出，當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋。期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

報導稱，鄭麗文覆電，對習近平表示感謝。她表示，海峽兩岸於1992年達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」的共識。兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就。兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

2021年朱立倫在給習近平的覆電中表示，深盼今後兩黨在九二共識、反對台獨基礎上，求同尊異。

習近平 國民黨 台獨

