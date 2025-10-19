習電賀鄭麗文提增強做中國人骨氣 環時：民進黨對美卑躬屈膝

中共中央總書記習近平19日向新當選國民黨主席的鄭麗文致電祝賀，提到期望國共兩黨「團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣」。大陸官媒環球時報當晚刊登署名「北平鋒」評論文章指，增強做中國人的骨氣，就是堅決捍衛國家主權和領土完整，這體現在「解放軍隨時準備挫敗任何外部武力干涉」上，文章並抨擊民進黨當局喪失民族骨氣，對美卑躬屈膝。

習近平在電文中說，多年來（國共）兩黨在「堅持九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作。當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋。期望兩黨堅持共同政治基礎，「團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣」，深化交流合作，「推進國家統一」。

「北平鋒」文章表示，習近平的期望，「既是對兩岸關係正確發展方向的科學指引，更是對全體中華兒女凝聚民族力量、共赴復興征程的召喚。」

文章稱，增強做中國人的志氣，是堅定民族復興偉大追求。九三閱兵上45個方（梯）隊整齊列陣，東風-5C、巨浪-3等先進裝備亮相，不僅展現軍事實力，更彰顯中華兒女賡續抗戰精神、向著民族復興奮勇向前的志氣。

文章說，增強做中國人的骨氣，是堅決捍衛國家主權和領土完整。中國人的骨氣在「解放軍隨時準備著挫敗任何外部的武力干涉」的擲地有聲中，在福建艦三型艦載機成功起降、作戰半徑覆蓋第二島鏈的硬實力里，更在全體中華兒女反對分裂、維護統一的堅定意志中。

文章又說，反觀民進黨當局，喪失民族骨氣，對美卑躬屈膝，並指賴清德公然將大陸定位為「境外敵對勢力」，拋出「國安17條」加劇台海緊張，面對美國關稅壓力「一跪再跪」等，把台灣綁上台獨戰車。「這種出賣民族利益、背離民族精神的行徑，正是丟掉了中國人的骨氣」。

文章表示，增強做中國人的底氣，是堅守中華民族共同家園，這份底氣來自大陸科技工業的厚積薄發、來自國際社會對中國的認可。文章提到，大陸在美國揮舞關稅大棒時展現的全球擔當，靠自身不懈奮鬥贏得世界尊重。

文章還提到，國民黨主席選舉中參選人紛紛表態「既是台灣人也是中國人」，證明「台灣同胞不乏家國情懷，台灣同胞的中國認同從未缺失」。