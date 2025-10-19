鄭麗文當選是北京介選成功？ 總統府：盼各政黨領袖以國家利益為先

鄭麗文當選國民黨主席，有媒體引述黨政人士說法，指北京介入台灣政黨選舉並以「拉下賴清德」視為核心目標。針對賴清德總統如何應對朝野關係一事，總統府發言人郭雅慧今晚表示，台灣是多元民主的政治體制，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，共同目標都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，帶領各自的政黨讓台灣更好。

自由時報今報導，中共在9月下旬曾召開極高層會議，拍板支持鄭麗文，鄭獲得青睞的兩大理由，首先是對於「拉下賴清德」、讓執政黨「寸步難行」的態度與北京合拍同軌；其次，相較反共親美的郝龍斌，支持台灣與中國統一、高喊「我是中國人」的鄭麗文，更讓北京放心。

此外，自由時報引述黨政人士說法指出，中共中央涉台系統9月下旬拍板支持鄭麗文後，即透過組織、輿論與資源3大面向全力拉抬她，同時打擊郝龍斌，前期主打「郝龍斌太老」為主，後期中國介選曝光後，轉而由協力媒體痛批郝「無異於民進黨」；我國的安全單位初步掌握，不少攻擊郝的網軍帳號及頻道由中共系統直接經營，投入成本上看億元規模。