快訊

北北基防豪雨 桃園及東半部留意局部大雨

北韓軍人投誠 南韓總統李在明任內首見

鄭麗文當選是北京介選成功？ 總統府：盼各政黨領袖以國家利益為先

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

鄭麗文當選國民黨主席，有媒體引述黨政人士說法，指北京介入台灣政黨選舉並以「拉下賴清德」視為核心目標。針對賴清德總統如何應對朝野關係一事，總統府發言人郭雅慧今晚表示，台灣是多元民主的政治體制，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，共同目標都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，帶領各自的政黨讓台灣更好。

自由時報今報導，中共在9月下旬曾召開極高層會議，拍板支持鄭麗文，鄭獲得青睞的兩大理由，首先是對於「拉下賴清德」、讓執政黨「寸步難行」的態度與北京合拍同軌；其次，相較反共親美的郝龍斌，支持台灣與中國統一、高喊「我是中國人」的鄭麗文，更讓北京放心。

此外，自由時報引述黨政人士說法指出，中共中央涉台系統9月下旬拍板支持鄭麗文後，即透過組織、輿論與資源3大面向全力拉抬她，同時打擊郝龍斌，前期主打「郝龍斌太老」為主，後期中國介選曝光後，轉而由協力媒體痛批郝「無異於民進黨」；我國的安全單位初步掌握，不少攻擊郝的網軍帳號及頻道由中共系統直接經營，投入成本上看億元規模。

鄭麗文 北京 賴清德

延伸閱讀

《國民黨主席新挑戰2-2》調整黨員結構 學者提醒募款與財務

習近平電賀鄭麗文當選 傅崐萁：兩岸和平是全民期待

鄭麗文當選讓黨內焦慮？朱立倫籲黨團結 祝福未來更團結

影／朱立倫：期許在鄭麗文的帶領下國民黨能更團結、更好、更強

相關新聞

鄭麗文當選是北京介選成功？ 總統府：盼各政黨領袖以國家利益為先

鄭麗文當選國民黨主席，有媒體引述黨政人士說法，指北京介入台灣政黨選舉並以「拉下賴清德」視為核心目標。針對賴清德總統如何應...

與新主席合作 傅崐萁：用對朱立倫的支持對待鄭麗文

前立委鄭麗文當選國民黨新任主席，未來如何與國民黨立法院黨團合作，備受關注。黨團總召傅崐萁今天表示，未來就是要團結、同心協...

趙少康籲鄭麗文：降低親中力量否則會令不出黨中央

國民黨主席選舉結果出爐，鄭麗文以獲過半投票黨員支持當選。中廣前董事長趙少康今天表示，這次投票率只有39%，是黨主席直選以...

鄭麗文當選讓黨內焦慮？朱立倫籲黨團結 祝福未來更團結

國民黨由前立委鄭麗文獲選新任黨魁，黨內憂心不利於2026選戰、甚至可能會「令不出黨中央」。現任黨主席朱立倫今表示，大家會...

影／朱立倫：期許在鄭麗文的帶領下國民黨能更團結、更好、更強

國民黨主席朱立倫下午出席在黨中央舉辦的「台灣光復八十周年紀念歷史專題講座 從抗戰文物看抗戰歷史」，會前就鄭麗文當選國民黨...

鄭麗文當國民黨選主席 侯友宜：跟著主流民意做事

國民黨主席改選由鄭麗文勝出，新北市長侯友宜今天被問到是否會找時間與鄭見面討論2026。他強調，為民做事才是最重要的根本，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。