與新主席合作 傅崐萁：用對朱立倫的支持對待鄭麗文

前立委鄭麗文當選國民黨新任主席，未來如何與國民黨立法院黨團合作，備受關注。黨團總召傅崐萁今天表示，未來就是要團結、同心協力，才能打垮民進黨；他會持續用對現任黨主席朱立倫的支持，對待鄭麗文。

國民黨主席選舉昨天投開票，最終由鄭麗文當選新任黨主席，將於11月1日的全代會交接。

國民黨身為在野黨，主戰場會在立法院，鄭麗文未來如何與國民黨團在立法院共同作戰，備受黨內關注。傅崐萁今天受訪表示，國民黨已經由黨員共同決定選出黨主席，未來就是要團結；畢竟民進黨力量不只強大、還霸道，所以為了兩岸和平、社會安定，一定要同心協力，才能打垮民進黨。

傅崐萁指出，國民黨黨團每位立委都代表人民，都有肩負的責任，要給每位立委高度尊重，他過去磨合時是盡量尊重每位立委，讓大家推動想做的事；至於黨中央希望的重大政策，他的溝通協調達成率有9成以上，未來他會持續用對朱立倫的支持，對待鄭麗文，黨就是要團結。

此外，傅崐萁在鄭麗文確定當選黨主席後，也透過臉書發文表示，國民黨家徒四壁，鄭麗文有勇氣承擔大任，他表示敬佩。肩負打贏2026大選的重責大任，尤其是南二都、要贏回2028政權，國民黨沒有資源，但接下來的路會非常艱辛，不管是跟立法院黨團、每位立委或跟縣市長、國民黨在各縣市包括在野的地方力量，都需要全力整合。

傅崐萁說，國民黨身為立法院最大黨團，站在戰鬥最前線，每位立委都有高度自主性，都代表一方選民的民意，未來在溝通協調上，他會盡最大的力量，成為黨中央與黨團的溝通橋梁，讓彼此的磨合沒有空窗期。

傅崐萁強調，朱立倫4年來跟立法院黨團之間溝通無礙，朱立倫的想法、他盡可能貫徹完成，沒有100%也有9成以上，未來也會讓鄭麗文跟黨團之間的溝通協調做好。