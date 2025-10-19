《國民黨主席新挑戰2-2》調整黨員結構 學者提醒募款與財務

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「新主席鄭麗文要修補黨內裂痕、調整國民黨體質、強化政策論述、鞏固藍白合作、贏得選舉與健全國民黨財務！」針對國民黨新主席鄭麗文，曾擔任黨工多年的學者樊祥麟受訪時如此提醒；學者曲兆祥則指出，鄭上任後應該儘速委託智庫與民眾黨討論藍白合，未來要加強與派系溝通與經費募集的能力。

鄭麗文恐難募款

國民黨19日選出新任黨主席、前立委鄭麗文以過半票數當選國民黨主席，不過外界對於她擔任黨主席仍有不少疑慮。對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時表示，鄭麗文做過立委，甚至是當過書記長，與國民黨團總召傅崐萁的互動應該不是問題，接下來應該就要跟委員們協調新會期的重大法案；黨部人事方面會比較單純，畢竟黨工有常任文官的味道。

但談到經費問題，曲兆祥認為這很難處理，目前國民黨每個月要2到3千萬費用維持營運，明年還要2026年選舉，粗估經費可能也要10億，而現任黨主席朱立倫過去行政歷練豐富，也當過地方首長，與企業界的關係與募款能力應該不錯，鄭麗文要有同樣募款能力並不容易，可能還是要觀察黨內大老的動向。

藍白智庫儘快接觸

「鄭麗文很難跟地方派系互動！」曲兆祥分析，鄭雖然民進黨出身，還能獲得高票，但缺乏基層經驗與人脈，與地方派系互動應該還有隔閡，前主席馬英九過去與地方派系的互動問題也沒有很難解決，到時候初選提名，有地方派系要參選該如何協調？假設台中藍委江啟臣與楊瓊瓔都要選市長，鄭麗文有沒有足夠威望與資源進行協調？

針對與民眾黨的合作，曲兆祥指出，雖然鄭麗文在回答記者提問時說「該讓就會讓」，但如今黨主席早就不是兩蔣時期那樣可大權在握，說要哪幾個縣市要讓就能直接讓，一樣還是要顧及地方派系，曲兆祥認為，藍白應該從黨團培養默契，鄭麗文上任後應該儘速委託智庫，與民眾黨智庫討論政策、理念，可以有利未來雙方合作。

黨主席不能只是大砲

曾擔任黨工與黨政記者多年的銘傳大學兼任助理教授樊祥麟則說，鄭麗文有8大問題要面對。一是要確定好自己的角色與特色，鄭麗文長期給外界大砲性格、言詞犀利的感覺，但擔任黨主席需要整合各方，需要給黨員信賴感、能夠大開大闔，能軟能硬；不過這次黨員選出鄭麗文，也讓外界看到國民黨員希望有旗幟鮮明、耳目一新的人選，不是過去軟趴趴、溫良恭儉讓的傳統政治人物。

二是修復黨內裂痕，樊祥麟指出，這次選舉是國民黨最激烈的一次，因此之後要儘速啟動與黨團、競爭對手與各縣市的整合，他期待黨主席不要都待在台北，要多到各地請益；三是找到適才適所的黨務主管，樊祥麟說，鄭麗文是光桿總司令，從日本與民進黨的案例看到對黨內派系一定要兼容並蓄，鄭麗文也要廣納黨內各方勢力。

調整國民黨員結構

「第四是要調整國民黨體質！」樊祥麟說，國民黨比起西方政黨，還是有半封建與威權特色，且黨員結構與社會脫節，希望鄭未來吸納更多年輕人入黨；第五是強化政策論述，包括與中國、民進黨的互動關係，他認為國民黨長期來說政策論述太弱，黨主席應整合文傳會、智庫與組發會，才有利政策傳播。

樊祥麟分析，第六是要鞏固藍白合作，雖然民眾黨因為創黨人柯文哲的案件不會挺民進黨，但面對推動法案與選舉要儘速討論合作；第七是要贏得2026與2028年選舉，他認為選舉要贏，不是黨主席單獨決斷而已，還要好的幹部提供意見，與黨內菁英保持溝通，才有機會贏得選舉。

建立小額捐款機制

最後，樊祥麟強調，要健全國民黨財務，鄭麗文在參選時就被爆出沒有繳內分攤金，未來黨公職分攤機制要強化落實，還要避免接受財團經費而降低政黨自主性，因此他希望國民黨能強化小額捐款機制、吸納各方經費，同時將資深黨員的退休金付清，以提振如今低迷的國民黨工士氣。

