《國民黨主席新挑戰2-1》新主席首要整合 立委紛籲修補裂痕

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「期盼主席鄭麗文與參選人郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘等人同心協力，2028一定要贏回政權！」針對前立委鄭麗文18日當選國民黨主席，藍營黨團總召傅崐萁發文指出，包括立院黨團、縣市長都要全力整合；藍委王鴻薇呼籲儘速修補關係與處理縣市長提名；藍委牛煦庭也說，如今首要任務就是整合。

小傅願當溝通橋梁

國民黨主席之爭18日晚間落幕，前立委鄭麗文以50.15%的得票率當選黨主席。對此，國民黨團立院總召傅崐萁發文指出，肩負打贏2026大選的重責大任，尤其是南二都，要贏回2028政權，國民黨沒有資源，但接下來的路會非常艱辛，不管是跟立法院黨團、每位立委或跟縣市長、國民黨在各縣市包括在野的地方力量，都需要全力整合。

「我會盡最大的力量成為黨中央與黨團的溝通橋樑。」傅崐萁強調，朱立倫黨主席四年來跟立法院黨團之間溝通無礙，朱主席的想法，崐萁盡可能貫徹完成，沒有100%也有九成以上。未來也會讓鄭麗文主席跟黨團之間的溝通協調做好。他也強調，現在最重要的是團結，期盼鄭主席與其他參選人同心協力，2028贏回政權。

兩場選舉最關鍵

國民黨立委王鴻薇指出，這次黨主席之爭非常激烈，希望鄭麗文可以快速修復與其他陣營的關係，加上目前鄭的團隊尚未成形，也應該納入其他競選團隊的優秀人才；她也提醒說，鄭麗文最大的任務就是2026與2028年兩場選舉，對手民進黨約在明年初就會完成提名下，鄭麗文應該儘速拜會連任者、想選舉的潛在人選，談談國民黨未來的路線與政策。

「激情已過，鄭麗文主席的首要任務就是整合！」國民黨立委牛煦庭也說，任何奚落、嘲諷、乃至於謾罵其他黨內同志的聲音，該立刻停止，單憑「狂粉」不足以贏得大選；另外，關於鄭麗文主席的惡意推定，也該停止，對於新主席可以懷疑，對於新路線可以辯證，但也應該給新的黨中央一些時間，觀察實際表現。

由下而上是選舉鐵律

牛煦庭強調，「建制派」的集體焦慮，終究因準備不足，而無法扭轉選戰的氛圍。這場選舉，大小黨公職站隊表態「由上而下」的影響，顯不如基層黨員「由下而上」的自主行動。他說，雖然本黨的黨員結構與社會差異大，但若全黨上下藉此徹底認知「由下而上」才是時下選舉硬道理、並提早準備，那麼對於2026、2028，也不用過度焦慮—受眾與選戰方法不同而已。

