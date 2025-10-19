趙少康籲鄭麗文：降低親中力量否則會令不出黨中央

國民黨主席選舉結果出爐，鄭麗文以獲過半投票黨員支持當選。中廣前董事長趙少康今天表示，這次投票率只有39%，是黨主席直選以來次低，得票數是歷來最低，顯示黨員參與度不高，黨主席如要帶領、協調縣市長及立院黨團，要非常努力加大改革力道，降低消除親中力量，否則會令不出黨中央，非常可惜。

趙少康指出，這屆國民黨主席的主要任務是只要穩住當前局勢就好，平穩過渡到2026年九合一選舉、2028年大選，千萬不要出花樣扯後腿。

針對2026年縣市長選舉，趙少康認為，只做了一任的現任黨籍縣市長，表現都不差，應該都會被提名繼續參選，新北李四川和民眾黨黃國昌PK，李四川出線機會較大，台南市一定是謝龍介、高雄市一定是柯志恩出戰，剩下的只有任滿的宜蘭縣、彰化縣和嘉義市需要新提名，可能需要跟民眾黨合作。

他認為，2028年大選才是重頭戲，38席立委會為自己的政治生命奮戰，黨中央能做的不多，總統提名只要機制公平，人對了，自然有勝選機會。黨主席最重要的是，在需要舉辦時無私無我舉辦公平公正初選，選出最能勝選的人參選。

趙少康說，國民黨此次有黨主席投票權的黨員33萬人，65歲以上的有22萬人，占了三分之二，國民黨的當務之急是要讓黨意靠近民意，不可距離社會主流意見與價值觀太遠。

趙少康說，地方縣市長有自己的預算與行政權，還要面對議會問責，不需要依靠阮囊羞澀的黨中央。而在中央因國民黨不是執政黨，國民黨主要的舞台在立法院。如果黨中央政策與地方百里侯或立法院黨團一致，可發揮相輔相乘效果，否則各行其是，道不同不相為謀，你玩你的，我玩我的，只要你不影響我的當選就好。

趙少康說，這次投票率是直選以來次低，黨主席得票數是歷來最低，顯示黨員參與度不高，出席投票黨員一部分氣憤黃復興黨部被裁撤，因愛生恨，一部分期待改革，一部分親中。黨主席要非常努力加大改革力道，降低消除親中力量，否則會令不出黨中央。

他表示，中央黨部成為黨主席一個人的武林，固然還是可以舞得虎虎生風，但無法整合立法院與縣市長力量，也無助公職候選人選舉，非常可惜。

趙少康也說，台灣大多數人要兩岸和平，要兩岸對話交流，台灣雖小，但台灣有台灣的立場、利益及主體性，不可自大也不必自卑。國民黨一定要體認選舉是在台灣選，選民是在台灣，不在大陸，要追求台灣的最大利益，追求台灣2000萬選民的最大利益，否則民進黨執政再爛再荒唐，也坐擁40%的選票，足夠他們吃香喝辣。

趙少康說，台灣目前很大的問題是，獨派認為不支持台獨的就是統派，而中共則認為，不支持統一的就是獨派，其實統、獨中間還有很多選擇，「跟你立場不同不一定跟他立場相同，」雖然二分法最簡單最廉價也最容易政治宣傳，但何必一定要把不同的人打到對方陣營去？

趙少康說，台灣有一小部分人因為太討厭民進黨或獨派了， 被排斥感很高，寧願共產黨來台灣收拾民進黨，這種想法太可怕，他完全不贊成，但值得民進黨好好想想，為什麼要把自己人打成敵人？把台灣搞分散搞分裂了對台灣整體有什麼好？