鄭麗文當選讓黨內焦慮？朱立倫籲黨團結 祝福未來更團結

國民黨由前立委鄭麗文獲選新任黨魁，黨內憂心不利於2026選戰、甚至可能會「令不出黨中央」。現任黨主席朱立倫今表示，大家會有期許、擔憂，最重要是大家能團結努力；還有十幾天，他會盡最大努力做好交接工作，祝福並相信未來在鄭麗文的帶領之下，黨可更團結。

國民黨主席新人選出爐，11月1日將舉行全代會正式交接。朱立倫今下午出席台灣光復80週年紀念歷史專題講座，被問及未來的角色定位，他在受訪時表示，他最佳的角色是永遠的志工，過去擔任多年地方首長、民意代表或在中央服務，在黨又有兩次擔任黨主席的機會，他以非常感恩的心，希望能回饋社會。

朱立倫說，除了不斷做志工，希望能讓黨更多的年輕人從他們的經驗中不斷培育更多優秀的人才，尤其明年很多年輕人要投入參選，「需要幫忙的我一定全力幫忙，」把經驗傳承下去，讓國民黨一代一代越來越強，越來越好。

對於黨內焦慮大於開心，朱立倫說，他是很輕鬆的心情、也是祝福的心情，每一任黨主席都很辛苦，他祝福未來在鄭麗文的帶領之下，黨可更團結、更好更強；不要忘了對手都希望國民黨更亂、更擔憂，大家一定要更團結更努力。

被問及如何協助令不出黨中央的情況？朱立倫說，還有這十幾天，他一定盡最大努力把所有交接的工作做好，也希望新團隊在新主席鄭麗文的帶領下，大家全力協助，一定順利交接，他相信未來的黨還是能團結大家。

媒體詢問，鄭麗文參選時有多次言論攻擊黨中央，有無信心修補關係？朱立倫說，「我沒有任何的問題，」每一位都是黨內同志，都是為大家加油，在選舉過程當中，不管有任何講法、言論，最重要是都能團結一致，目標是一致對外，讓國民黨更強更好，這才是大家所期待的。他現在是很輕鬆、很期待的心情，也是非常祝福的心情來面對未來。

對於有何建議給鄭麗文？朱立倫說，相信鄭麗文一定會有很多的想法，她一定能團結在野，另外朝野一定是要合作的，畢竟一切是以人民為本、以台灣為主、以中華民國為最重要的，別忘了國民黨是在野黨，也要強力監督的一個角色，相信未來在主席的帶領之下，一定能夠做得很好。

此外，黨內有縣市議員憂心鄭麗文紅統標籤撕不掉，2026怎麼選？朱立倫說，大家應該是充滿祝福、團結，共同讓國民黨更強更好。每一位要參選2026的地方議員、縣市首長，現在要趕快加油努力。民進黨已經起跑了，且很多地方都已初步提名，雖然縣市長大部分已布局好，但很多地方議員，年輕朋友少擔憂多加油，多團結、更努力。