影／朱立倫：期許在鄭麗文的帶領下國民黨能更團結、更好、更強
國民黨主席朱立倫下午出席在黨中央舉辦的「台灣光復八十周年紀念歷史專題講座 從抗戰文物看抗戰歷史」，會前就鄭麗文當選國民黨主席，朱立倫表示此刻心情很輕鬆，每任當主席都很辛苦，也祝福未來在鄭麗文主席的帶領下，國民黨能夠更團結、更好、更強。
朱立倫表示對鄭麗文會有一些期許、擔憂，但最重要的是大家能夠團結努力，勿忘我們的對手都希望我們更亂、更擔憂，我們一定要更團結、更努力。而對於是否會擔心「令不出黨中央 」，朱立倫表示還有十幾天的任期，會盡最大努力，把所有交接的工作做好，也期許新的團隊，在主席的帶領之下全力來協助，一定能順利的交接，也相信未來的黨主席一定會團結大家。
而對鄭麗文參選主席的過程中，多次的言論攻擊黨中央，是否有信心修補關係。朱立倫表示自己沒有問題，每一位都是我們黨內的同志，都是為大家加油，選舉過程中不管有任何的言論，最重要的都能夠團結一致，我們的目標是一致對外，讓國民黨更強、更好。朱立倫強調現在是很輕鬆的心情、很期待的心情以及祝福的心情來面對未來。
FB留言