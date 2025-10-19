影／朱立倫：期許在鄭麗文的帶領下國民黨能更團結、更好、更強

國民黨主席朱立倫下午出席在黨中央舉辦的「台灣光復八十周年紀念歷史專題講座 從抗戰文物看抗戰歷史」，會前就鄭麗文當選國民黨主席，朱立倫表示此刻心情很輕鬆，每任當主席都很辛苦，也祝福未來在鄭麗文主席的帶領下，國民黨能夠更團結、更好、更強。

朱立倫表示對鄭麗文會有一些期許、擔憂，但最重要的是大家能夠團結努力，勿忘我們的對手都希望我們更亂、更擔憂，我們一定要更團結、更努力。而對於是否會擔心「令不出黨中央 」，朱立倫表示還有十幾天的任期，會盡最大努力，把所有交接的工作做好，也期許新的團隊，在主席的帶領之下全力來協助，一定能順利的交接，也相信未來的黨主席一定會團結大家。