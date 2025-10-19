聽新聞
0:00 / 0:00
回覆習近平賀電 鄭麗文：堅持九二共識、反對台獨
國民黨主席選舉昨順利完成，黨中央今日午間收到中共中央總書記習近平發來賀電，主席當選人鄭麗文亦回覆電文致謝。
陸方電文首先恭賀鄭麗文當選中國國民黨黨主席，肯定多年來貴我兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，致力維護台海和平穩定、增進兩岸同胞親情福祉，成效積極。
陸方指出，當前，世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋。期望貴我兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。
國民黨回電致謝，表示海峽兩岸於1992年達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」的共識。國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就，殊為不易。
國民黨表示，兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，面對當前情勢，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言