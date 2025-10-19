鄭麗文還未上任就各種惡意推定 牛煦庭籲給她一些時間

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報系資料照片
前立委鄭麗文當選國民黨主席，選舉時的各種言論就被拿來放大檢視。國民黨立委牛煦庭今天呼籲，外界對鄭麗文的各種惡意推定應該停止，大家可以懷疑、辯證甚至反制，但應給新的黨中央一些時間，觀察實際表現，而非憑臆測就定論，鄭麗文未來能否順利「集體領導」將是重要指標。

牛煦庭表示，恭喜鄭麗文過半當選，也感佩候選人郝龍斌、羅智強等人勇於承擔、展現風度，更請大家別忘了國民黨主席朱立倫這段時間的辛勞和成績；有些事，也該隨著選舉的結束而停止。

牛煦庭認為，激情已過，鄭麗文首要任務就是整合，此時有任何奚落、嘲諷、乃至於謾罵其他黨內同志的聲音，應立刻停止。贏得選舉還在耍嘴皮子，對於團結整合、一致對外沒有任何幫助，而單憑「狂粉」，不足以贏得大選，國民黨栽過跟頭，不應重蹈覆轍。

牛煦庭也說，該停止對鄭麗文的各種惡意推定，一個政治人物的評價，最終應該建立在其「行為」而不是「言詞」。大家對於鄭麗文，可以懷疑；對於新路線，可以辯證；必要時，甚至可以反制；但是，理應給予新的黨中央一些時間，觀察實際表現，而非憑主觀臆測就倉促定論。情緒當然要有出口，但如果黨主席選舉期間的各種「選舉語言」在選後喧賓奪主、成為政治焦點，最高興的鐵定是民進黨。

牛煦庭指出，這次國民黨主席選舉中，「建制派」集體焦慮，終究因為準備不足，而無法扭轉選戰的氛圍，這場選舉，大小黨公職站隊表態「由上而下」的影響，顯不如基層黨員「由下而上」的自主行動。雖說國民黨的黨員結構與社會脫節，但若全黨上下，能藉此徹底認知「由下而上」才是時下選舉硬道理、並且提早準備，那麼對於2026、2028，也不用過度焦慮，這只是受眾不同、選戰方法不同而已。

牛煦庭表示，既然這次國民黨主席選舉是「由下而上」的勝利，那麼就不會、也不該變成「由上而下」的領導，違逆基層民意者必將受到反噬，兼容各方意見才能發揮最強戰力，鄭麗文能否順利打造「集體領導」，將是重要指標。

