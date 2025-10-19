國民黨主席選舉落幕 藍前副秘書長請鄭麗文面對三問題

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／聯合報系資料照片
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉結果出爐，鄭麗文順利出線。國民黨前副秘書長張雅屏今天表示，鄭麗文有三個面向看國民黨要面對的問題，包括黨員資料、幹部管理，以及政黨的政治論述。

張雅屏指出，最大的是黨員資料問題。非常多回報，以投開票所為單位黨員資料有狀況的比例超過10%。這是黨籍管理的問題，尤其是黨員應是政黨最大的資產，必須要能找得到，請得動，進而才可能輔選。

其次是整個黨的幹部管理問題。張雅屏認為，黨工人數不足就勢必要改變工作方式，黨員與黨務幹部、政治幹部、社會幹部不同，若前者是一般會員，後者就是付費會員，因為後者享有的權利義務都該更大。專職黨務人員勢必要精簡，黨不是公務單位，沒有甚麼黨官只有黨工。

張雅屏說，最後是政黨的政治論述，三民主義五權憲法是國民黨的核心價值，「和平 奮鬥 救中國」是迄今未完成的國父遺教。選舉過程可以看到呈現混亂不堪的認知，敵我不分的價值判斷。不立下旗幟，勢必混亂難行。

他也說，選舉結果如所預期，選後就開始炒作人事。這是新任主席的功課，關心就給她時間處理。相信關心的朋友都有所期待，但在當下條件實在不容易短時間能打造出團隊。

