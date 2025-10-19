鄭麗文當選 吳思瑤：成洪秀柱第二 、敵人已借殼上市

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨新任主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
前立委鄭麗文以逾5成得票率當選國民黨主席。民進黨立委吳思瑤直指，「鄭麗文就是第二個洪秀柱」，國民黨名符其實成為「中國」的國民黨，但天下沒有白吃的午餐，「中共對鄭麗文的政治投資，勢必在未來連本帶利討回去」，敵人已經借殼上市了，執政黨沒有鬆懈本錢。

民進黨立委賴瑞隆則呼籲，過去一年的立院亂象，大家都希望休養生息，但鄭麗文主戰的主張，是否讓紛亂再起，讓政局更加混亂？呼籲鄭麗文應以台灣、人民為優先，停止親中行為，台灣更加紛亂，否則國民黨會遭遇人民更多壓力跟譴責，

吳思瑤指出，「鄭麗文就是第二個洪秀柱！甚至比洪秀柱更洪秀柱！」一場共產黨比國民黨更搶戲的主席選舉後，「頭皮發麻的豈止是台灣派的我們？國民黨內的中華民國派應當更憂心忡忡」。

吳思瑤認為，天下沒有白吃的午餐，「中共對於鄭麗文的政治投資，勢必要在未來連本帶利討回去！『中國人』鄭麗文還沒上任，註定將站在台灣主流民意的對立面！」因為，「一個中國、拉垮台灣、癱瘓執政」，就是北京交付的最大任務。

吳思瑤說，至於她之前提醒的國民黨新任黨主席2大挑戰，國會傅崐萁路線是放手還是約束？藍白合的框架是延續還是打破？這些問題恐怕是白問了，因為鄭麗文自己無法回答，都得看中國的臉色。

「負責任的執政黨，我們努力做到，忠誠的在野黨，台灣究竟看不看得到？」吳思瑤指說，雖然對未來的政局動盪難以樂觀，但錯愕一天、憂慮一天就好，敵人已經借殼上市了，我們沒有鬆懈的本錢。為台灣團結起來。為台灣戰鬥起來。

鄭麗文 國民黨 吳思瑤 洪秀柱 黨主席 共產黨

