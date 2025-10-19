張景森：鄭麗文中國認同是選擇 認同武統則是敵對行為

前立委鄭麗文當選國民黨主席，對於鄭曾稱「我是中國人」一事，行政院前政務委員張景森指出，民進黨不能再以台灣人、中國人為二分，做出膝反射對抗；因為，鄭認同中華文化不是問題，認同中華人民共和國與中國共產黨這個對台灣懷有敵意、以武力併吞為目標的政權就不是「個人自由」的選擇，而是「敵對行為」。

張景森今天在臉書指出，他說，鄭麗文競選期間公開表示：「未來所有台灣人都要能自豪、自信地說『我是中國人』。」鄭強調「中國人」身分自豪感，主張台灣人應重新接納中華民族的文化根源與歷史連結。此論述既是她個人的政治宣示，也反映出國民黨內部對兩岸關係重新定位的企圖。

張景森說，面對這樣的論述，綠營膝蓋式的反應，覺得鄭麗文完了，國民黨完了。國民黨紅統化了。以後大選很好打了，但他個人看法不一樣。

他說明，鄭麗文過去是台獨論者，如今自稱「中國人」，這是個人意識的選擇。在文化、歷史與情感上對「中國」懷有歸屬感，這在台灣社會並非不可理解，也應該被接受。

他說，民進黨黨綱也強調，兩個在地緣上相近、經濟上互利、文化上共源的國家，也不可能永遠互相仇視、互設門檻。也就是說，民進黨承認台灣與大陸在歷史／文化／經濟上有連結，但強調「主權」、「獨立自主」與「對等」的重要性。

他提及，但綠營過去內部存在一些極端傾向的激進台派，對於個人「中國認同」中屬於血緣、文化或歷史的部分，帶有敵意，連帶對所有中國的事物都採取極端否認與排斥的態度。這樣的狹隘立場製造更深的對立，把支持民主自由獨立的中性選民都推開了，或者製造帶有中國情感認同者的內心不安。這些不寬容、動輒貼標的極端言論，他認為應該徹底從民進黨的主流論述中清除出去。唯有包容多元、尊重文化差異，和歷史背景，民進黨才能成為真能夠領導台灣整體社會的政黨。

張景森表示，面對鄭麗文「要讓台灣人都能自豪地說我是中國人」的主張，民進黨千萬不能再用膝蓋反射的方式去對抗。再用「中國人/台灣人」這種簡單的二分法，或者「中國好爛、沒什麼好自豪、光榮的」那樣的回應。這只會再次鞏固台灣內部族群與認同的對立，限縮了的民進黨的政治空間。

他認為，唯有包容多元、尊重文化差異、尊重歷史事實，民進黨才能成為真正代表台灣整體社會的政黨。

他續指，跟鄭麗文的差別要放在政治領域上。認同中華文化不是問題，認同中華人民共和國與中國共產黨——這個對台灣懷有敵意、以武力併吞為目標的政權——就不是「個人自由」的選擇，而是「敵對行為」，文化認同可以多元，政治效忠必須唯一。

他提醒，目前不能夠依照她的言論就把她定性為敵人，必須看她之後的行為。在政治上效忠北京、企圖協助中國政府影響台灣命運的人，無論其出身、背景或語言情感，都已站在台灣的對立面。這樣的人就不是政黨的政敵，而是人民的公敵。

張景森說，民進黨若能遵照黨綱，以此為原則，就能最大程度地團結台灣人民——包括那些在文化上、情感上、歷史臍帶上仍認同中國、但在政治上珍惜台灣民主、自由與主權的國民。這才是成熟民主社會應有的態度：尊重多元文化認同，堅守唯一主權立場。