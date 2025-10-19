快訊

鄭麗文任國民黨主席 張景森：進入強硬路線大對抗時代

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨經由激烈選舉產生了新任黨主席鄭麗文。圖為鄭麗文18日穿著國旗裝前往投票。記者胡經周／攝影
國民黨經由激烈選舉產生了新任黨主席鄭麗文。圖為鄭麗文18日穿著國旗裝前往投票。記者胡經周／攝影

前立委鄭麗文當選國民黨主席，行政院前政務委員張景森指出，這是強硬路線與大對抗時代的開端，意味著2028總統大選不僅是政黨輪替之戰，更是價值體系的對決，更可能是台灣民主制度能否承受極化壓力的關鍵考驗。

張景森指出，鄭麗文的崛起，象徵著國民黨正式轉向以對抗、民粹與親中為基調的政治新時代。這股力量雖能短期凝聚藍營士氣，卻也可能在長期內撕裂黨內，改變整個台灣政治的重心與節奏，他也接續提出四點分析。

首先，張景森認為鄭麗文的強硬是結構性的必然；鄭麗文支持基礎來自深藍民粹群體，他們厭倦建制派的模糊與妥協，渴望敢說、敢罵、敢衝的領袖。鄭深知唯有採取強硬對抗路線，才能持續動員群眾、穩住權力。

他說明，這種強硬，不僅是對民進黨的全面批判，也延伸到黨內鬥爭。她必須以激烈的姿態對抗朱立倫、侯友宜、盧秀燕等建制派勢力，以「反菁英、反投降」的語言，奪取國民黨話語權；同時，她的論述也可在戰略上呼應中國的「和平論述」，在「反戰」、「反美代理人」、「反挑釁」的包裝下，爭取深藍與中間親中選民的認同。

張景森表示，換句話說，這不只是個人選擇，而是結構上的必然：鄭麗文必須強硬，因為她的政治生存條件要求她強硬。

第二，張景森指出，鄭麗文的當選，必然引爆黨內新一輪的權力戰。建制派擁有資源與地方基礎，但失去基層話語權；而鄭麗文雖聲量強、群眾動能足，卻缺乏組織與治理能力。兩股力量勢必產生劇烈摩擦。

他表示，2028年的總統提名，將成為這場內戰的主戰場。若鄭麗文掌控提名權，她可能推動韓國瑜、趙少康等更具象徵性的「民粹候選人」；而盧秀燕若代表務實派出戰，極可能被標籤為「軟弱」、「投降」或「綠共」。

這場內鬥若無法妥善收場，國民黨不排除重演2019年式的內耗分裂，甚至形成雙軌競選。

第三，張景森分析，民進黨的執政挑戰將更嚴峻。藥物民進黨面對的將不再是一個溫和反對黨，而是一個以「杯葛」為主要戰術、擅長輿論操作的對抗型政黨。立法院的議事衝突、街頭動員與輿論戰都將升級。民進黨政府若延續「穩健、理性」的風格，可能會被對手在話語戰中淹沒。

他說，行政效率、國會協商、民意支持將同時受壓。若賴清德團隊無法展現更高戰略節奏，執政成效即使不差，也可能在對抗氛圍中被扭曲完全不見。這不是施政的問題，而是敘事主導權的問題。

第四，張景森提到，鄭麗文的強硬路線，將使2028大選重新回到「中國」主軸。民進黨將以「守護台灣、維持現狀、強化防衛」作為核心論述；國民黨則以「兩岸和平、反戰牌」包裝其親中立場，而白營或中間勢力在兩極化氛圍中，更難找到生存空間。

他說，這意味著，2028不僅是一場政黨輪替之戰，更是一場價值體系的對決，是民主自立，還是民族依附？是戰略平衡，還是戰略投降？台灣社會將被迫再次面對這個根本問題，

張景森認為，台灣將進入大對抗時代。鄭麗文的當選，是時代情緒的反照。她的強硬，喚起的是一種壓抑已久的對抗衝動；她的崛起，也揭示藍營內部的焦慮與不安。對民進黨而言，這意味著更困難的治理；對台灣而言，則是邁入更激烈、更不妥協的政治，2028年，不只是選舉的分水嶺，更可能是台灣民主制度能否承受極化壓力的關鍵考驗。

