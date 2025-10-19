快訊

醫曝鄭麗文當選與中國無關 重點是「她」且藏兩大隱憂

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨主席候選人鄭麗文最終勝出，將接掌黨魁。本報資料照
國民黨新任主席鄭麗文以50.15%的過半得票率勝出，醫師、時事評論家沈政男表示，鄭麗文是因為盧秀燕不選才勝出，與中國無關，更剖析點出鄭麗文當選後有兩大隱憂，一是與盧秀燕的磨合，另一是與民眾黨如何合作更是最大問題。

沈政男痛批，綠營有些爛咖亂扯鄭當選是中國選擇了她，他打臉直指「鄭是因為盧秀燕不出來選黨主席，才能當選，難道中國會想到盧不選？」並透露盧的幕僚告訴他，盧不選是集體決策，以免已是綠營攻擊目標的台中市政，引來更猛烈砲火。

而鄭麗文的當選，是國民黨黨員一票票投出來，這些黨員會聽從中國的話？所以說，「這個黨主席位置，本來應該是盧秀燕，誰知她臨時不選，於是突然冒出一些人來角逐了」，從他們宣布競選到當選，才一個多月，甚至不到一個月。

沈政男也分享他對鄭麗文的看法及憂心，他表示，他與鄭麗文是台大同一屆，因此他大一時就看過鄭，那時對她最大感想就是虎虎生風，氣勢強大，這點到現在都是如此。但也不免令人擔心，「她要跟盧秀燕共事，若意見不合能否順利磨合」。

由於，鄭麗文的氣勢比一般的眷村外省大妞都還要強上好幾倍，加上她對政治太過投入與執著，將來如果跟盧秀燕看法不同，兩人雖不至於吵起來，因為盧秀燕很有彈性，問題在於恐怕難以整合全黨的力量，而影響了整體戰力。

鄭麗文近年曾多次批評柯文哲，對柯的政治立場、作風與實際作為至今可能仍未必認同；而民眾黨內其他大咖，對鄭有沒有意見也是一個問題。因此藍白合要怎麼合，若民眾黨主戰派在關鍵時刻又跳了出來，強碰強會發生什麼事，難以逆料。

鄭麗文 盧秀燕 沈政男 民眾黨 黨主席 國民黨

