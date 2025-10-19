王鴻薇籲鄭麗文盡速修復黨內關係 廣納人才是個好方向

前立委鄭麗文當選國民黨主席，選後如何團結黨內，引發討論，國民黨立委王鴻薇今天呼籲鄭麗文快速修復與其他陣營的關係，若能納入其他競選團隊的優秀人才，應該是個很好的方向；鄭麗文接下來主要目標就是2026年選舉一定要贏，應盡速與各人選討論相關路線及政策，讓選戰贏得漂亮。

國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以50.15%得票率勝出，成為國民黨第二位女性黨魁。鄭麗文宣示，「國民黨一定在我任內成為台灣第一大黨」，並在2028年完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。

王鴻薇表示，鄭麗文昨天順利當選黨主席，其他競爭人選也很有風度的在第一時間就恭喜鄭麗文，但不可諱言這次黨主席之爭確實非常激烈，因此也希望鄭麗文能快速去修復與其他陣營之間的關係，特別是現在其領導團隊還沒有正式成形，是不是能夠納入其他競選團隊的優秀人才，共同攜手，團結在一起，這應該是一個很好的方向。

王鴻薇也說，鄭麗文現在最主要的目標就是2026年九合一選舉、2028總統副總統大選及立委選舉勝選，民進黨2026年縣市長選舉人選明年初就會站上戰鬥位置，建議鄭麗文趕快去拜訪爭取連任或擬參選的縣市長人選，彼此談談相關的路線及政策，讓2026年縣市長選舉一定贏，且贏得漂亮。