快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

王鴻薇籲鄭麗文盡速修復黨內關係 廣納人才是個好方向

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席由前立委鄭麗文當選，國民黨立委王鴻薇呼籲選後團結。圖／聯合報資料照片
國民黨主席由前立委鄭麗文當選，國民黨立委王鴻薇呼籲選後團結。圖／聯合報資料照片

前立委鄭麗文當選國民黨主席，選後如何團結黨內，引發討論，國民黨立委王鴻薇今天呼籲鄭麗文快速修復與其他陣營的關係，若能納入其他競選團隊的優秀人才，應該是個很好的方向；鄭麗文接下來主要目標就是2026年選舉一定要贏，應盡速與各人選討論相關路線及政策，讓選戰贏得漂亮。

國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以50.15%得票率勝出，成為國民黨第二位女性黨魁。鄭麗文宣示，「國民黨一定在我任內成為台灣第一大黨」，並在2028年完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。

王鴻薇表示，鄭麗文昨天順利當選黨主席，其他競爭人選也很有風度的在第一時間就恭喜鄭麗文，但不可諱言這次黨主席之爭確實非常激烈，因此也希望鄭麗文能快速去修復與其他陣營之間的關係，特別是現在其領導團隊還沒有正式成形，是不是能夠納入其他競選團隊的優秀人才，共同攜手，團結在一起，這應該是一個很好的方向。

王鴻薇也說，鄭麗文現在最主要的目標就是2026年九合一選舉、2028總統副總統大選及立委選舉勝選，民進黨2026年縣市長選舉人選明年初就會站上戰鬥位置，建議鄭麗文趕快去拜訪爭取連任或擬參選的縣市長人選，彼此談談相關的路線及政策，讓2026年縣市長選舉一定贏，且贏得漂亮。

鄭麗文 九合一選舉 國民黨 王鴻薇

延伸閱讀

影／盧秀燕恭喜鄭麗文當選國民黨主席 她強調「團結前進」

鄭麗文勝選 黃國昌：昨與柯文哲談聯合政府推動步驟

鄭麗文當選國民黨主席 陸媒：照見台主流民意真實樣態

鄭麗文當選 謝國樑：希望主席定期和縣市長聚會商討國策 讓民眾更有感

相關新聞

李文忠：朝野三黨都是鬥雞當家 可惜了郝龍斌

民進黨出身、野百合學運世代的鄭麗文以巨大差距當選國民黨主席。對此，與她同屬野百合學運世代的民進黨新潮流系的退輔會前副主委...

王鴻薇籲鄭麗文盡速修復黨內關係 廣納人才是個好方向

前立委鄭麗文當選國民黨主席，選後如何團結黨內，引發討論，國民黨立委王鴻薇今天呼籲鄭麗文快速修復與其他陣營的關係，若能納入...

再逐國民黨魁失利 張亞中：救黨救國救兩岸之路因緣不足

國民黨主席選舉揭曉，鄭麗文順利出線。第2次參選國民黨主席失利的孫文學校總校長張亞中表示，「救黨救國救兩岸」之路最終因緣不...

影／盧秀燕恭喜鄭麗文當選國民黨主席 她強調「團結前進」

國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以50.15%得票率勝出，成為國民黨第二位女性黨魁。台中市長盧秀燕今出席綠美圖活動時，恭喜...

【即時短評】寧鳴而死、不默而生：鄭麗文勝出凸顯的黨員心聲

國民黨主席選舉揭曉，這次選舉有幾個訊號明確的看點，如今鄭麗文勝出後再來回看這些觀察點，殊值玩味，也考驗著新任黨主席鄭麗文...

鄭麗文當選 謝國樑：希望主席定期和縣市長聚會商討國策 讓民眾更有感

2025基隆城市半程馬拉松今晨開跑，基隆市長謝國樑主持鳴槍儀式前受訪時說，希望新任黨主席鄭麗文，固定跟黨內縣市長商討國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。