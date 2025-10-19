李文忠：朝野三黨都是鬥雞當家 可惜了郝龍斌

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
退輔會前副主委李文忠。圖／聯合報系資料照
民進黨出身、野百合學運世代的鄭麗文以巨大差距當選國民黨主席。對此，與她同屬野百合學運世代的民進黨新潮流系的退輔會前副主委李文忠說，這的確是一大驚奇，但也不令人意外。因為對30萬國民黨員來說，他們憋屈已久，希望求新求變。相較之下，鄭能言善道，敢拚會衝，完全符合他們的期待，認為她可以打倒他們眼中可惡的民進黨。

李文忠也提到曾和自己是立院同事的郝龍斌，讚揚他為人「忠厚、穩健」，但在大趨勢之下可惜了。

他並且表示，令人憂心的兩件事：一是中共謀台日亟，擁有愈來愈強大的武嚇及滲透能力，台灣是最需要團結的時候，但藍綠白都是鬥雞當家，眼中只有國內的對手，口中將對手打成敵人取悅同溫層，忘了外面大敵當前，豈止愚不可及。

李文忠的第二點憂心是北京公然介選，島內同路人也毫不遊諱配合演出，這預示中共對台統戰已進入新階段，而且一舉成功。國人要知所警覺，特別是台派、中華民國派，必須有明智對策，認真思考如何求同存異、團結對方，國安單位也必須有所因應。

