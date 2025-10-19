再逐國民黨魁失利 張亞中：救黨救國救兩岸之路因緣不足

國民黨主席選舉揭曉，鄭麗文順利出線。第2次參選國民黨主席失利的孫文學校總校長張亞中表示，「救黨救國救兩岸」之路最終因緣不足，非他們努力不夠，請大家放下遺憾，留下感恩，他們曾經一起走過美好的時光，已經寫下可以告慰自己良心良知的歷史。

張亞中今天透過臉書指出，謝謝大家的一路相挺，這份情誼，終生難忘。這段時間，他們因共同理念而相聚，因共同目標而偕手，已共同為自己寫下最美麗的樂章。這麼多年來，「關心政治」之路是美好的，是值得的，是無愧於心的。

張亞中說，任何事情，要否做、如何做，均可取決於自己，但是要成功，必須要因緣俱足。「救黨救國救兩岸」之路，最終因緣不足，非他們努力不夠，請大家放下遺憾，留下感恩。請大家記住，我們曾經一起走過美好的時光，已經寫下可以告慰自己良心良知的歷史。感謝大家的關心與支持，這份情誼他終生銘記，永遠感恩。