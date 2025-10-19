影／盧秀燕恭喜鄭麗文當選國民黨主席 她強調「團結前進」
國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以50.15%得票率勝出，成為國民黨第二位女性黨魁。台中市長盧秀燕今出席綠美圖活動時，恭喜鄭麗文當選，她強調「黨主席選舉已經結束，為了國家、人民，讓我們團結前進。」
盧秀燕原本被視為黨主席最大熱門人選，大罷免後宣告不選，共6名候選人參選，外界普遍認為她支持的候選人將有很大機會勝選，6名候選人皆約她吃小吃爭取支持，但盧直到最後都沒有公開表態。
盧秀燕今天表示，首先恭喜國民黨新任黨主席麗文，恭喜當選，任重道遠，其他5位參選黨主席的好朋友們，大家辛苦了，大家表現可圈可點，好棒。
盧秀燕也強調，黨主席選舉已經結束，為了國家、人民，讓我們團結前進。
