聽新聞
0:00 / 0:00
鄭麗文當選 謝國樑：希望主席定期和縣市長聚會商討國策 讓民眾更有感
2025基隆城市半程馬拉松今晨開跑，基隆市長謝國樑主持鳴槍儀式前受訪時說，希望新任黨主席鄭麗文，固定跟黨內縣市長商討國家政策，讓民眾過更好的生活。
基隆城市半程馬拉松分成半馬組21公里、勇腳挑戰組9.5公里及健康休閒組3公里， 共近4000人參加，其中有44名來自美國、日本、法國、西班牙、芬蘭等外籍選手，還有13名視障者參加，將由陪跑員一起下場跑步。
半程馬拉松組5時50分開跑，勇腳挑戰組6時15分開跑，3公里健康休閒組6時30分開跑。謝國樑在鳴槍前受訪，媒體詢問他對昨晚國民黨主席選舉結果的看法。
謝國樑表示，恭喜鄭麗文當選，相信在她的領導之下能再創新局，也希望鄭麗文可以固定跟黨內縣市首長，大家一起來聚會，固定來商討國家政策，讓民眾更有感，可以過更好的生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言