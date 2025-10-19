快訊

風神颱風共伴效應今起影響防致災雨 吳德榮：逐日降溫北台明20度

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文當選 謝國樑：希望主席定期和縣市長聚會商討國策 讓民眾更有感

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2025基隆城市半程馬拉松今晨開跑，基隆市長謝國樑主持鳴槍儀式前受訪時說，希望新任黨主席鄭麗文可以跟黨內縣市長商討國家政策，讓民眾過更好的生活。記者邱瑞杰／攝影
2025基隆城市半程馬拉松今晨開跑，基隆市長謝國樑主持鳴槍儀式前受訪時說，希望新任黨主席鄭麗文可以跟黨內縣市長商討國家政策，讓民眾過更好的生活。記者邱瑞杰／攝影

2025基隆城市半程馬拉松今晨開跑，基隆市長謝國樑主持鳴槍儀式前受訪時說，希望新任黨主席鄭麗文，固定跟黨內縣市長商討國家政策，讓民眾過更好的生活。

基隆城市半程馬拉松分成半馬組21公里、勇腳挑戰組9.5公里及健康休閒組3公里， 共近4000人參加，其中有44名來自美國、日本、法國、西班牙、芬蘭等外籍選手，還有13名視障者參加，將由陪跑員一起下場跑步。

半程馬拉松組5時50分開跑，勇腳挑戰組6時15分開跑，3公里健康休閒組6時30分開跑。謝國樑在鳴槍前受訪，媒體詢問他對昨晚國民黨主席選舉結果的看法。

謝國樑表示，恭喜鄭麗文當選，相信在她的領導之下能再創新局，也希望鄭麗文可以固定跟黨內縣市首長，大家一起來聚會，固定來商討國家政策，讓民眾更有感，可以過更好的生活。

馬拉松

延伸閱讀

國民黨主席選舉結果揭曉 鄭麗文勝出 第二位女性黨魁

海大72周年慶表揚署長、立委等10傑出校友 謝國樑、童子瑋同台

鄭麗文當選國民黨主席 盧秀燕神色如常回應1句話

鄭麗文當選 張善政：讓國民黨成為人民最信任的力量

相關新聞

鄭麗文當選國民黨主席 宣示2028年政黨輪替

國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以百分之五十點一五得票率勝出，成為國民黨第二位女性黨魁。鄭麗文宣示，「國民黨一定在我任內成...

觀察站／國民黨鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？

在一番殺到見骨的「網內互打」後，國民黨新主席產生，鄭麗文時代來臨，但她的行事風格及曾參與民進黨的特殊經歷，更讓這位「非典...

新聞眼／鄭麗文抗抹紅挑戰大 兩岸關係是國民黨資產、非負債

國民黨主席選舉，候選人的兩岸主張成為焦點，郝龍斌陣營指控境外勢力介選，抹紅鄭麗文陣營，讓選戰擦出火花。選舉結果揭曉，鄭麗文掌舵國民黨，未來將在「九二共識」基礎上強化兩岸和平，對抗民進黨的抹紅戰術，能否讓國民黨摘掉紅帽、脫胎換骨，黨內拭目以待。

【即時短評】寧鳴而死、不默而生：鄭麗文勝出凸顯的黨員心聲

國民黨主席選舉揭曉，這次選舉有幾個訊號明確的看點，如今鄭麗文勝出後再來回看這些觀察點，殊值玩味，也考驗著新任黨主席鄭麗文...

鄭麗文當選 謝國樑：希望主席定期和縣市長聚會商討國策 讓民眾更有感

2025基隆城市半程馬拉松今晨開跑，基隆市長謝國樑主持鳴槍儀式前受訪時說，希望新任黨主席鄭麗文，固定跟黨內縣市長商討國家...

【總編開箱】鄭麗文的4道功課：整合、轉型、論述、推盧

國民黨主席改選塵埃落定，鄭麗文順利出線，這也象徵藍營世代更替的新起點。然而，新局伊始，她沒有喘息的機會，一切挑戰將隨即接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。