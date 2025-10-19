鄭麗文當選 謝國樑：希望主席定期和縣市長聚會商討國策 讓民眾更有感

2025基隆城市半程馬拉松今晨開跑，基隆市長謝國樑主持鳴槍儀式前受訪時說，希望新任黨主席鄭麗文，固定跟黨內縣市長商討國家政策，讓民眾過更好的生活。

基隆城市半程馬拉松分成半馬組21公里、勇腳挑戰組9.5公里及健康休閒組3公里， 共近4000人參加，其中有44名來自美國、日本、法國、西班牙、芬蘭等外籍選手，還有13名視障者參加，將由陪跑員一起下場跑步。

半程馬拉松組5時50分開跑，勇腳挑戰組6時15分開跑，3公里健康休閒組6時30分開跑。謝國樑在鳴槍前受訪，媒體詢問他對昨晚國民黨主席選舉結果的看法。

謝國樑表示，恭喜鄭麗文當選，相信在她的領導之下能再創新局，也希望鄭麗文可以固定跟黨內縣市首長，大家一起來聚會，固定來商討國家政策，讓民眾更有感，可以過更好的生活。