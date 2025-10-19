朱立倫扛「青年世代總教練」協助2026、2028拚選戰

國民黨主席選舉結果出爐，即將交棒的主席朱立倫動向備受關注。朱營表示，未來朱立倫將從總教練退居為「青年世代總教練」，繼續在經濟、國際、青年及社群，為國民黨貢獻心力。

朱立倫昨晚在開票期間發表談話。他感謝過去四年，全黨團結一致克服難關，未來在新主席帶領下，大家一起努力加油，「我永遠是國民黨志工，永遠站在一起為國民黨加油。」

根據時程，黨中央將於廿一日公告黨主席當選名單，並於廿二日將黨主席選舉結果陳報中常會核備，並於十一月一日召開全國代表大會，進行新舊任黨主席交接。

朱立倫卸任後，其團隊班底包括副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤、發言人楊智伃與新媒體部主任韋淳祐，將歸建位於仁愛路的新辦公室。

朱立倫的四年任內，在青年培育與社群經營有成，尤其「萊爾校長」動畫推出後，更為朱任內推動年輕化交出漂亮成績單。

國民黨發言人鄧凱勛表示，朱立倫常笑稱自己是「總教練」，把光環都留給球員，又有哪位總教練得身兼財務、行銷、募款，為球隊籌措柴米油鹽醬醋茶，而一聲苦都不能喊？

鄧凱勛說，國民黨四年來，一步步找回年輕人的支持，靠的正是朱立倫的全力支持與團隊的同心協力。盼新任黨主席能真正「在乎青年、重視青年」，不是只把年輕人當成橡皮圖章，而沒有長期栽培的決心跟眼光。

另一方面，國際、經貿議題作為朱立倫的強項，朱營表示，未來在經濟及人才的儲備上，朱立倫會盡所能地給年輕世代更多的支持；若有需要，在國際上的政黨交流，也可提供新任黨主席協助接軌。同時，將持續在經貿政策提供建言，也會協助二○二六與二○二八候選人力拚選戰。