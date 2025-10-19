大陸學者：堅持一中原則 國共應能續合作

國民黨主席昨完成改選，由鄭麗文勝出，她喊話朝野應該胸懷民眾福祉，展現最高誠意與善意化解兩岸對立分歧，讓兩岸不再有戰火。對於將來的國共合作和兩岸交流，大陸涉台學者昨表示，如果能堅持「一個中國原則」、「九二共識」，那國共兩黨之間的合作應該能得到繼續甚至加強。

大陸武漢昨天舉辦「聯合國成立八十周年」國際學術研討會，與會涉台學者受訪回應兩岸關係展望和國民黨改選議題，但因近年國民黨兩岸政策態度模糊、大陸官方尚未未表態下，多不願針對特定人選評論或婉拒。

上海復旦大學台灣研究中心主任、美國研究中心副主任信強表示，如果能夠堅持「一個中國原則」、「九二共識」，那國共兩黨之間的合作應該能得到繼續甚至加強，而對民進黨而言，若繼續台獨挑釁，勢必讓兩岸關係緊張不斷升級。

廈門大學台灣研究院教授季燁則說，這是國民黨的家務事，大陸會尊重國民黨自己的選擇，但同時也希望國民黨能恪守既有承諾，在共同維護「一個中國」框架、反對「台獨」的共同基礎上，取得更大的進步。

信強說，堅持在「一個中國原則」基礎上，繼續推動兩岸和平發展，加強經濟、貿易、科技、社會、人員各方面的交流合作，是符合兩岸共同利益的，尤其是符合台灣同胞利益的，這是大陸多年來對兩岸政策的基本方針和指南。