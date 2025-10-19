聽新聞
鄭麗文嗆綠委：毀掉中華民國 誰都沒好處

聯合報／ 記者屈彥辰徐白櫻林佳彣／連線報導
鄭麗文反嗆綠委，覆巢之下無完卵，不要廉價地拿紅色標籤作政治鬥爭的工具。 記者葉信菉／攝影
鄭麗文反嗆綠委，覆巢之下無完卵，不要廉價地拿紅色標籤作政治鬥爭的工具。 記者葉信菉／攝影

國民黨黨主席鄭麗文昨晚發表勝選感言，砲口對準民進黨，針對綠委指國民黨「赤化」，鄭麗文反嗆，把中華民國毀了，對誰都沒有好處，覆巢之下無完卵，不要廉價地拿紅色標籤作為政治鬥爭的工具。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，馬前總統對當選人鄭麗文表達恭賀，並勉勵她就任後，堅守九二共識，反對台獨，促進兩岸關係，並推動藍白合作，明年贏得縣市長及地方選舉，二○二八帶領國民黨重返執政。

國民黨主席選舉期間，郝龍斌陣營指控有境外網軍介入，民進黨立委郭國文指國民黨徹底赤化，時代力量黨主席王婉諭批評國民黨誤以為中國的介入是助力，是一種「境外的盟友關係」，甚至對此產生依賴而不自覺。

鄭麗文昨晚勝選後舉行記者會，媒體詢問，上任後如何撕掉上述標籤？鄭麗文表示，這些都是非常廉價的標籤，且都是最為人詬病的台灣政治現象，選民非常厭煩。希望能把台灣政治回歸理性、正軌，二千三百萬人同島一命，捍衛中華民國不應該只是國民黨一黨努力。

鄭麗文強調，「每一天都在講年輕人的未來怎麼辦，難道只是口號而已嗎？」只要遇到選票，就趕快把仇中、反中的紅色標籤拿出來亂貼，無助台灣的進步，變成台灣內耗停滯的最大問題，每個政治人物都應該捫心自問，從政是否變成阻礙台灣進步的絆腳石，從政的初心是什麼？

鄭麗文表示，兩岸的和平不只是兩岸人民最高的期待跟福祉，也是區域甚至是人類和平最重要的任務跟工作，台海絕對不可以發生衝突跟軍事衝突，所以請不要輕易、不負責任、廉價地，拿紅色標籤作為政治鬥爭的工具，很不負責任。

高市黨部主委柯志恩表示，黨主席是封閉性的選舉，黨員結構與社會結構有落差，選完一定要跟社會對話。像是兩岸政策方向，國民黨容易被貼標籤，常被民進黨見縫插針，在跟社會對話過程中，不要讓大家往這方面把標籤黏得更緊，否則總統大選會比較辛苦。

新黨北市議員侯漢廷說，國民黨有人認為鄭麗文兩岸觀念走得快，如何說服台灣民眾、如何讓台灣多數人認同當前兩岸危機，從黨內共識乃至到在野共識、讓更多人重新認識九二共識的重要性。

