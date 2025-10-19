新聞眼／鄭麗文抗抹紅挑戰大 兩岸關係是國民黨資產、非負債

國民黨主席選舉，候選人的兩岸主張成為焦點，郝龍斌陣營指控境外勢力介選，抹紅鄭麗文陣營，讓選戰擦出火花。選舉結果揭曉，鄭麗文掌舵國民黨，未來將在「九二共識」基礎上強化兩岸和平，對抗民進黨的抹紅戰術，能否讓國民黨摘掉紅帽、脫胎換骨，黨內拭目以待。

近幾次總統大選，「抗中保台」都是主旋律，民進黨一路順風，堅持兩岸交流和九二共識的國民黨逆風難行，正是因為九二共識已被民進黨操作詮釋為一國兩制，再奉送滿滿亡國感，把國民黨打成親中親共的政黨。這次黨主席選舉過程中發生的大陸介選爭議，對國民黨是不可承受之重，「紅統」的殺傷力之大不下當年黨主席選舉有候選人陣營指摘對方是「黑金」，也是郝龍斌敗選的硬傷。

國民黨前主席連戰是兩岸和平的先行者，主張兩岸應推動政治對話、追求最終和平；前總統馬英九執政時兩岸交流春暖花開但主張「不統、不獨、不武」三不政策。二○一六年國民黨失去政權後，黨內的國共、兩岸路線出現嚴重分歧，特別是對「九二共識」的認同。

鄭麗文主張在九二共識之上，推動兩岸更多交流合作、強強聯手；在民族認同上強調「我們就是一中憲法，所以中華民國的國民都是中國人。」鄭麗文回到連戰、馬英九的路線，守住基本原則，國共恢復交流對話的空間增大。

只是川普執政，美國可能為了修復美中關係而犧牲台灣利益的「疑美論」不斷，台美關稅談判不利也讓疑美情緒升溫，台灣夾處美中之間如何自保，國人高度憂心賴政府一味親美抗中，恐讓台灣付出慘痛代價，本報二○二五兩岸關係年度大調查顯示，六三％民眾不滿意賴總統處理兩岸關係表現，八八％認為兩岸需要維持溝通管道，由此可見，兩岸關係不是國民黨的負債，反而應該是資產。

相較於民進黨口號式保台讓人看破手腳，國民黨應堅持走和平務實路線，守護中華民國，摘掉對手硬扣的紅帽子，回歸民生戰場，推動兩岸和平及福國利民的政策法案，才是民眾所殷盼。