鄭麗文當選國民黨主席 宣示2028年政黨輪替

國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以百分之五十點一五得票率勝出，成為國民黨第二位女性黨魁。鄭麗文宣示，「國民黨一定在我任內成為台灣第一大黨」，並在二○二八年完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。

國民黨主席選舉人數卅三萬一千一百四十五人，投票率百分之卅九點四六。鄭麗文開票後一路領先，前副主席郝龍斌以百分之卅五點八五得票率居次，第三至第六名依序為立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源及前國代蔡志弘。

朱勉鄭「辛苦的活剛開始」

鄭麗文昨晚在中央黨部發表談話感謝支持者，也與另五位競爭對手通話致謝，她感謝黨主席朱立倫「四年真的辛苦了」，一路走來扛起重任；朱勉勵鄭「真正辛苦的活，現在剛要開始」。

郝龍斌昨恭喜鄭麗文當選，表示尊重所有黨員決定，呼籲支持新任黨主席，共同為國民黨的未來奮鬥，他對國民黨的愛和使命感，絕不會因選舉勝負改變。

羅智強說，選舉結束就是團結開始，相信新主席一定能把國民黨帶向更團結、更有戰鬥力，能跟民進黨抗衡，助國民黨重返執政。張亞中期待當選者勇於承擔歷史責任，引領國民黨勝利與創造兩岸和平。蔡志弘建議新主席逐一拜訪每位候選人凝聚黨內團結共識，為勝選及重返執政找方法。

鄭喊話綠營「不能再內耗」

鄭麗文對民進黨喊話，「國人最在乎的是台灣不能再內耗，不要在內部找敵人」，希望團結台灣，把台灣政黨政治從惡鬥、內耗拉回正軌，成為良性競爭。期待民進黨不要再仇恨撕裂、也不要再打仇中牌，只是為操縱選舉和內部政治鬥爭，應該胸懷民眾福祉，展現最高誠意與善意化解兩岸對立分歧，讓兩岸不再有戰火，相信這是所有政黨共同責任，共好雙贏，才會帶給台灣人民真正的安全和保障。

黃國昌盼建立聯合治理典範

民眾黨主席黃國昌昨致電祝賀鄭麗文，強調鄭麗文出身學運世代，長期積極投入政治改革與社會議題，優異論述獲黨員青睞，也反映基層對新領導者的期待，更是繼前主席洪秀柱後，國民黨第二位女性黨主席，顯見台灣社會對於優秀女性從政人員的肯定，也是台灣民主深化的展現，也期待未來兩黨可在政策與理念上持續深化交流，逐步累積互信，建立聯合治理典範，使政治脫離權力競技，在野共同成就守護國家的志業。

民進黨盼鄭能堅守主權立場

民進黨發言人吳崢表示，民進黨對新任國民黨主席有兩個期盼、一個提醒。期盼新主席堅守主權立場，將守護台灣安全置於政黨利益之上；盼國民黨在國會理性監督、積極問政，不再陷於意識形態的杯葛，更不應提出傷害台灣、違憲違法的法案。