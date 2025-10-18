藍營首長 期待放下分歧、團結拚勝選

藍營縣市長昨天恭喜國民黨準黨主席鄭麗文勝選，也期待選後應放下分歧、團結一致，希望新任黨主席帶領下能重拾民眾信任，二○二六縣市長選舉能大獲全勝、二○二八國民黨重返執政。

台中市長盧秀燕原本被視為黨主席最熱門人選，大罷免後宣告不選，也未公開表態支持對象，昨晚被問及選舉結果的看法，她面帶微笑回應「謝謝，大家辛苦了」。

雲林縣前縣長張榮味及胞妹、縣長張麗善家族全力動員支持郝龍斌，雖在雲林催出近五成投票率、郝龍斌得票率百分之五十六仍惜敗，張麗善不諱言「很失望」，但她說，選舉過程看到大家對國民黨有很大期待，會接受選舉結果。

張麗善說，無論如何大家目標一致，都是希望台灣愈來愈好，有更多福國利民的政策，要團結一致，希望在新黨主席帶領之下群策群力，二○二六縣市長選舉能大獲全勝、二○二八國民黨能重返執政。

選前表態支持郝龍斌的台東縣長饒慶鈴大方向鄭麗文表達祝福，饒說，選舉結果顯示國民黨是包容性很強的政黨，這次再度誕生一位女性黨主席，期待鄭麗文能開創新局；近日也公開支持且替郝龍斌站台的新北市長侯友宜則透過幕僚表示「為民打拚，繼續前行」。

彰化縣長王惠美這次未表態支持對象，她與基隆市長謝國樑都恭喜鄭麗文，期待鄭能帶領國民黨再創新局。

苗栗縣長鍾東錦、新竹縣長楊文科、南投縣長許淑華都表示，不論誰當選都是責仼的開始，選舉過後黨內要整合力量，放下分歧、團結一致；選舉是一時的，路線之爭難免，相信在鄭麗文領導下，國民黨能重拾民眾信任、展現在野力量。

兼任副主席的嘉義市長黃敏惠說，這是一場民主的展現，期盼新任主席扮演好「桶箍」角色，帶領全黨整合向前，「世代接棒」，更能世代「皆」棒，展現新氣象與希望。