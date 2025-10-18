黃國昌提「聯合政府」 鄭麗文：藍白合須兩黨中常會通過

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋鄭媁／台北報導

國民黨主席結果由鄭麗文勝出，民眾黨主席黃國昌昨第一時間致電恭賀，並再提出「聯合政府」，期待未來民眾黨與國民黨可在政策與理念上持續深化交流，逐步累積互信，建立聯合治理典範。鄭麗文表示，社會對在野有高度期待，國民黨一定會用最大誠意與決心，完成在野的團結，為台灣撥亂反正。

鄭麗文昨發表勝選感言時表示，團結非常重要，她對國民黨有信心，選舉的結束就是團結的開始，不只要團結國民黨，還要團結在野及全台灣，感謝黃國昌第一時間致電恭賀，兩人短暫交談，也展現最大善意與誠意。

針對藍白合作，鄭麗文接受聯合報專訪時表示，未來藍白磋商平台機制，甚至是最後的遊戲規則，都要經過兩黨中常會，透過黨內正式制度，以昭公信。在態度上，彼此互相尊重、理解，原則一定要非常誠信，遵守雙方共同通過的遊戲規則，必須公平公開，才能服眾。

鄭麗文表示，藍白合作最大原則就是「一加一大於二」，要下架民進黨，團結在野最大力量，不只藍白，中間甚至淺綠民眾也能爭取認同，過程就必須大開大闔，遵守制度，講求誠信。不管是二○二六、二○二八選舉，都希望雙方能接受公開機制。

針對藍白選舉提名機制，鄭麗文表示，原則是現任優先，若是無現任的選區，只有一黨參選就共同支持；若兩黨都有優秀人選有意願，就透過公開機制，包括多家、多次民調等。既然是最能代表藍白贏得大選的人選，自然應該毫無保留全力支持，因此該讓就要讓，沒有說又要藍白合，又要整碗捧去，這就沒誠意，也對民眾黨不夠尊重。

鄭麗文說，明年若順利贏得地方大選，為藍白合作奠定高度基礎，相信二○二八推動整合就會順暢很多。此外，國民黨不只要保留執政席次，還要往南台灣突破；她擔任主席，會先穩住北北基桃，四都皆要順利連任，南部則要打破綠色執政的萬年魔咒、翻轉南台灣。

