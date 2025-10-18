學者分析／國民黨世代交替 選後團結是大工程

國民黨主席選舉由鄭麗文當選，學者認為，此次選舉結果反映國民黨內真正世代交替，不過這次選舉像「格鬥大會」，建議鄭麗文應立即端出「大和解咖啡」，擬定團結黨內的「政治工程」，否則「熱戰」結束，接著就是「冷戰」。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，國民黨內尤其是年輕世代支持者用選票大力疾呼黨內真正的世代交替，鄭麗文勝出，也反映現今政黨競爭已走入數位時代，傳統組織「陸戰」能發揮的力量已達極限，候選人及政黨的論述尤其能否善用多媒體、網路工具已是致勝關鍵。

左宜恩也說，新主席如何有效重新團結黨內年輕與資深世代的隔閡，以及黨中央與地方黨部、地方勢力的重新結合，會是能否有效團結各方的關鍵，鄭麗文有必要以實際行動展現與對方陣營的和解與合作，善於衝撞體制的鄭麗文如何跟穩健路線的郝龍斌協力合作，除拜訪請益，更需實質行動。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥形容此次選舉像「格鬥大會」，世代交替的主旋律徹底顛覆國民黨穩健保守的政治文化，這場大地震不僅限於國民黨中央、地方組織派系，更波及藍營媒體圈、名嘴圈，修補裂痕、療傷止痛是新任黨主席的當務之急。

張元祥表示，面對民進黨氣勢止跌回升，積極備戰二○二六，鄭麗文須拿出最大的誠意與善意端出「大和解咖啡」，擬定團結黨內的政治工程，扮演「桶箍」迅速整合，否則黨主席選舉的「熱戰」剛結束，國民黨的「冷戰」才剛要上演。

「新任黨主席的蜜月期可能短到難以想像」，張元祥說，鄭麗文高興一晚的權利都沒有，國民黨能迅速療傷止痛，還是埋下「第三次分裂」的因子，今天開始就將面對高強度的檢驗與挑戰。