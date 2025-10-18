國民黨黨務人事換血 李乾龍回鍋秘書長

國民黨主席選舉結果出爐，候選人鄭麗文當選新任黨主席，上任即要面對黨內團結、明年選舉等問題，黨內呼籲即刻展開修復工程，也有人擔心未來恐「令不出黨中央」。鄭麗文昨晚表示，選舉結束這一刻就翻篇，大家想要看到的宮鬥劇，國民黨沒這問題，未來一定是集體領導，尊重地方，在二○二六年開出紅盤。

黨務人事全面換血，國民黨前秘書長李乾龍將回鍋擔任秘書長兼副主席，副主席連勝文可望續任，前副秘書長張榮恭可能出任副主席兼大陸部主任，楊永明可能受重用出任副主席負責國際事務，副秘書長兼文傳會主委可望由李明賢出任，前副秘書長張雅屏也可能回任。

鄭麗文曾表示，未來黨中央人事布局會兼顧老幹新枝，同時廣納各方人才，據了解，包括盧秀燕、韓國瑜、王金平、連戰、馬英九等黨內要角及大老的意見，她都會採納並做出最後的決定。

鄭麗文表示，在選舉過程當中，難免會有激情或非理性的揣測、言語、交鋒等，選舉結束的這一刻就翻篇，不需要過度解讀，回歸理性，回歸正軌，這問題在國民黨內是不可能存在的，她有信心，她在全台灣請益跟拜票的過程中，感受到的是國民黨上下一心，對於國民黨的未來抱非常高的期待，「大家想要看到的宮鬥劇，或內部勾心鬥角，這些都過慮了，國民黨內沒有這問題，未來一定是團隊作戰」。

國民黨立院黨團總召傅崐萁說，在與新主席溝通協調上，會盡最大的力量、誠意，磨合需要時間，盡可能不要有空窗期，國民黨只有一個中心思想，就是要贏，大家只有同心協力，團結一致，沒有第二條路，著重在怎麼贏回政權，最關鍵仍是民進黨弊案層出不窮，相關弊案一定是瞄準的方向和目標。