國民黨主席選舉結果揭曉 鄭麗文勝出 第二位女性黨魁

經濟日報／ 本報綜合報導
國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以50.15％得票率勝出，成為國民黨第二位女性黨魁。記者胡經周／攝影
國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以50.15％得票率勝出，成為國民黨第二位女性黨魁。記者胡經周／攝影

國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以50.15％得票率勝出，成為國民黨第二位女性黨魁。鄭麗文宣示，「國民黨一定在我任內成為台灣第一大黨」，並在2028年完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。

國民黨主席選舉人數33萬1145人，投票率39.46%。鄭麗文開票後一路領先，前副主席郝龍斌以35.85%得票率居次，第三至六名依序為立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源及前國代蔡志弘

鄭麗文昨（18）晚在中央黨部發表談話感謝支持者，也與另五位競爭對手通話致謝，她感謝黨主席朱立倫「四年真的辛苦了」，一路走來扛起重任；朱勉勵鄭「真正辛苦的活，現在剛要開始」。

鄭麗文對民進黨喊話，「國人最在乎的是台灣不能再內耗，不要在內部找敵人」，希望團結台灣，把台灣政黨政治從惡鬥、內耗拉回正軌，成為良性競爭。期待民進黨不要再仇恨撕裂、也不要再打仇中牌，只是為操縱選舉和內部政治鬥爭，應該胸懷民眾福祉，展現最高誠意與善意化解兩岸對立分歧，讓兩岸不再有戰火。

民進黨發言人吳崢表示，民進黨對新任國民黨主席有兩個期盼、一個提醒。期盼新主席堅守主權立場；盼國民黨在國會理性監督、積極問政，更不應提出傷害台灣、違憲違法的法案。

民眾黨主席黃國昌昨致電祝賀鄭麗文，強調鄭麗文出身學運世代，長期積極投入政治改革與社會議題，優異論述獲黨員青睞，更是繼前主席洪秀柱後，國民黨第二位女性黨主席，是台灣民主深化的展現，期待未來兩黨可在政策與理念持續深化交流。（記者鄭媁、屈彥辰、張曼蘋、劉懿萱）

國民黨 民進黨 鄭麗文 朱立倫 卓伯源 蔡志弘 黃國昌 郝龍斌 洪秀柱 羅智強

延伸閱讀

鄭麗文當選國民黨主席 盧秀燕神色如常回應1句話

鄭麗文當選 張善政：讓國民黨成為人民最信任的力量

剛當選就嗆綠委廉價抹紅 鄭麗文：毀掉中華民國誰都沒好處

鄭麗文拿下最高票！國民黨主席選舉台南投票率約3成 謝龍介這樣說

相關新聞

鄭麗文當選國民黨主席 宣示2028年政黨輪替

國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以百分之五十點一五得票率勝出，成為國民黨第二位女性黨魁。鄭麗文宣示，「國民黨一定在我任內成...

觀察站／國民黨鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？

在一番殺到見骨的「網內互打」後，國民黨新主席產生，鄭麗文時代來臨，但她的行事風格及曾參與民進黨的特殊經歷，更讓這位「非典...

新聞眼／鄭麗文抗抹紅挑戰大 兩岸關係是國民黨資產、非負債

國民黨主席選舉，候選人的兩岸主張成為焦點，郝龍斌陣營指控境外勢力介選，抹紅鄭麗文陣營，讓選戰擦出火花。選舉結果揭曉，鄭麗文掌舵國民黨，未來將在「九二共識」基礎上強化兩岸和平，對抗民進黨的抹紅戰術，能否讓國民黨摘掉紅帽、脫胎換骨，黨內拭目以待。

國民黨主席選舉結果揭曉 鄭麗文勝出 第二位女性黨魁

國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以50.15％得票率勝出，成為國民黨第二位女性黨魁。鄭麗文宣示，「國民黨一定在我任內成為台...

朱立倫扛「青年世代總教練」協助2026、2028拚選戰

國民黨主席選舉結果出爐，即將交棒的主席朱立倫動向備受關注。朱營表示，未來朱立倫將從總教練退居為「青年世代總教練」，繼續在經濟、國際、青年及社群，為國民黨貢獻心力。

大陸學者：堅持一中原則 國共應能續合作

國民黨主席昨完成改選，由鄭麗文勝出，她喊話朝野應該胸懷民眾福祉，展現最高誠意與善意化解兩岸對立分歧，讓兩岸不再有戰火。對於將來的國共合作和兩岸交流，大陸涉台學者昨表示，如果能堅持「一個中國原則」、「九二共識」，那國共兩黨之間的合作應該能得到繼續甚至加強。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。