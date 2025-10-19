國民黨主席選舉結果揭曉 鄭麗文勝出 第二位女性黨魁

國民黨主席選舉結果揭曉，鄭麗文以50.15％得票率勝出，成為國民黨第二位女性黨魁。鄭麗文宣示，「國民黨一定在我任內成為台灣第一大黨」，並在2028年完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的使命。

國民黨主席選舉人數33萬1145人，投票率39.46%。鄭麗文開票後一路領先，前副主席郝龍斌以35.85%得票率居次，第三至六名依序為立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源及前國代蔡志弘。

鄭麗文昨（18）晚在中央黨部發表談話感謝支持者，也與另五位競爭對手通話致謝，她感謝黨主席朱立倫「四年真的辛苦了」，一路走來扛起重任；朱勉勵鄭「真正辛苦的活，現在剛要開始」。

鄭麗文對民進黨喊話，「國人最在乎的是台灣不能再內耗，不要在內部找敵人」，希望團結台灣，把台灣政黨政治從惡鬥、內耗拉回正軌，成為良性競爭。期待民進黨不要再仇恨撕裂、也不要再打仇中牌，只是為操縱選舉和內部政治鬥爭，應該胸懷民眾福祉，展現最高誠意與善意化解兩岸對立分歧，讓兩岸不再有戰火。

民進黨發言人吳崢表示，民進黨對新任國民黨主席有兩個期盼、一個提醒。期盼新主席堅守主權立場；盼國民黨在國會理性監督、積極問政，更不應提出傷害台灣、違憲違法的法案。

民眾黨主席黃國昌昨致電祝賀鄭麗文，強調鄭麗文出身學運世代，長期積極投入政治改革與社會議題，優異論述獲黨員青睞，更是繼前主席洪秀柱後，國民黨第二位女性黨主席，是台灣民主深化的展現，期待未來兩黨可在政策與理念持續深化交流。（記者鄭媁、屈彥辰、張曼蘋、劉懿萱）