快訊

金鐘60／首位越南籍視帝！連炳發飆華語：很愛台灣的善良

鄭麗文掌黨中央…牽動盧秀燕2028布局 黨內人士：兩人目標一致

中央社／ 台北18日電
台中市長盧秀燕（左）與新任國民黨主席鄭麗文（右）。聯合報系資料照片／記者黃寅攝影
台中市長盧秀燕（左）與新任國民黨主席鄭麗文（右）。聯合報系資料照片／記者黃寅攝影

前立委鄭麗文當選新任國民黨主席，首要目標是取得2026年地方選戰勝利，另一方面，明年任期屆滿的台中市長盧秀燕可望布局2028。黨內人士認為，盧鄭目標一致，兩人聯繫管道暢通且關係密切，相信在決策上會有許多交流。

國民黨主席選舉結果，鄭麗文當選新任黨主席，預計11月1日交接。未來她如何帶領國民黨在立法院及各縣市作戰，成為關注焦點。一位在此次黨主席選戰輔選鄭麗文的黨內人士表示，鄭麗文會將國民黨打造成輔助立法院、以及各執政縣市的平台，全力協助。

至於鄭麗文與被黨內看好角逐2028年總統大位的盧秀燕如何互動，藍營輔選人士指出，鄭麗文獲得過半投票黨員支持當選黨主席、正當性充足，且對鄭麗文帶領國民黨贏得2026地方選戰充滿期待。盧秀燕的台中市長任期明年屆滿，目標是要順利交棒，因此盧、鄭2人在2026年選戰上具有相同的目標與壓力。

這位藍營輔選人士表示，鄭麗文的身段夠軟，在目標一致的前提下，加上盧、鄭私下管道順暢，相信在未來的各項決策與選戰策略上，都會有許多溝通與交流。

黨內人士形容，鄭麗文敢衝、發言犀利，未來將代表黨內「剛」的力量，被稱為媽媽市長的盧秀燕則代表「柔」的力量，國民黨未來在中央與地方，如何剛柔融合並相互合作，將是觀察重點。

不過，有地方人士認為，鄭麗文的政治能量以及兩岸路線，會讓地方基層對明年的地方選舉產生憂慮。未來若國民黨偏離中間路線，進而影響選戰，盧秀燕未承擔參選黨主席，可能也會成為矛頭。

這位人士表示，未來如何整合能量，確立路線，將會是盧秀燕的考驗。

鄭麗文 國民黨 黨主席 盧秀燕

延伸閱讀

鄭麗文當選國民黨主席 盧秀燕神色如常回應1句話

鄭麗文當選 張善政：讓國民黨成為人民最信任的力量

剛當選就嗆綠委廉價抹紅 鄭麗文：毀掉中華民國誰都沒好處

發表黨主席勝選感言 鄭麗文喊話民進黨「共好雙贏」不要再惡鬥內耗

相關新聞

民進黨「兩個期盼一個提醒」給新任藍黨魁 國民黨：您哪位？

國民黨主席選舉由前立委鄭麗文勝出，民進黨發言人吳崢以兩個期盼、一個提醒給國民黨。國民黨直接在臉書回應「您哪位？」國民黨發...

國民黨主席選舉結果出爐 鄭麗文勝出得票率破五成

國民黨主席選舉結果揭曉。前立委鄭麗文以6萬5122票，以50.15%的得票率當選國民黨主席。台北市前市長郝龍斌則以4萬6...

鄭麗文當選國民黨主席 盧秀燕神色如常回應1句話

國民黨主席選舉塵埃落定，前立委鄭麗文擊敗台北市前市長郝龍斌。台中市長盧秀燕今晚被問及對此的...

郝龍斌為何輸了國民黨主席？ 票數曝北市「本命區」也失守

國民黨主席選舉得票率揭曉，台北市堪稱前市長郝龍斌的「本命區」，但投票率低，郝龍斌的黨員票，竟輸給對手鄭麗文。

發表黨主席勝選感言 鄭麗文喊話民進黨「共好雙贏」不要再惡鬥內耗

國民黨主席選舉結果揭曉，副主席連勝文晚間在中央黨部宣布，候選人鄭麗文以最高票數當選新任國民黨主席。鄭麗文晚間於中央黨部發...

鄭麗文即將當選黨魁 郝龍斌：我對國民黨的愛與使命感不變

國民黨主席選舉結果將出爐，候選人鄭麗文將當選。候選人郝龍斌今晚發表感言，他表示，他對國民黨的愛和使命感，這是當初參選國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。