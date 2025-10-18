鄭麗文掌黨中央…牽動盧秀燕2028布局 黨內人士：兩人目標一致

前立委鄭麗文當選新任國民黨主席，首要目標是取得2026年地方選戰勝利，另一方面，明年任期屆滿的台中市長盧秀燕可望布局2028。黨內人士認為，盧鄭目標一致，兩人聯繫管道暢通且關係密切，相信在決策上會有許多交流。

國民黨主席選舉結果，鄭麗文當選新任黨主席，預計11月1日交接。未來她如何帶領國民黨在立法院及各縣市作戰，成為關注焦點。一位在此次黨主席選戰輔選鄭麗文的黨內人士表示，鄭麗文會將國民黨打造成輔助立法院、以及各執政縣市的平台，全力協助。

至於鄭麗文與被黨內看好角逐2028年總統大位的盧秀燕如何互動，藍營輔選人士指出，鄭麗文獲得過半投票黨員支持當選黨主席、正當性充足，且對鄭麗文帶領國民黨贏得2026地方選戰充滿期待。盧秀燕的台中市長任期明年屆滿，目標是要順利交棒，因此盧、鄭2人在2026年選戰上具有相同的目標與壓力。

這位藍營輔選人士表示，鄭麗文的身段夠軟，在目標一致的前提下，加上盧、鄭私下管道順暢，相信在未來的各項決策與選戰策略上，都會有許多溝通與交流。

黨內人士形容，鄭麗文敢衝、發言犀利，未來將代表黨內「剛」的力量，被稱為媽媽市長的盧秀燕則代表「柔」的力量，國民黨未來在中央與地方，如何剛柔融合並相互合作，將是觀察重點。

不過，有地方人士認為，鄭麗文的政治能量以及兩岸路線，會讓地方基層對明年的地方選舉產生憂慮。未來若國民黨偏離中間路線，進而影響選戰，盧秀燕未承擔參選黨主席，可能也會成為矛頭。

這位人士表示，未來如何整合能量，確立路線，將會是盧秀燕的考驗。