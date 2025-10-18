鄭麗文勝選 時力、基進批國民黨已成中國附隨組織

國民黨主席選舉由前立委鄭麗文勝出。時代力量指出，這不僅是國民黨領導層變動，更代表中國拿下國民黨，把台灣最大在野黨納為附隨組織。台灣基進說，選舉結果反映國民黨已成「中國共產黨支部」。

鄭麗文擊敗前台北市長郝龍斌、國民黨立委羅智強等對手，當選新任國民黨主席，也是國民黨繼前黨主席洪秀柱之後，黨員直選產生的第2位女性黨魁。

時代力量黨主席王婉諭透過新聞稿表示，鄭麗文過去主張兩岸同屬一中與恢復政治談判的立場，淡化台灣的主權定位，近期還說軍艦、軍機繞台是在保護台灣、維護治安。不只台灣社會質疑，就連藍營也都公開指控，中共動用網軍介選力挺鄭麗文。

王婉諭說，鄭麗文當選，不僅是國民黨領導層的變動，象徵紅統勢力取得國民黨的主導權，代表中國已經正式拿下國民黨，把台灣最大在野黨納為附隨組織。鄭麗文上任後，應清楚說明兩岸路線，倘若繼續向中共傾斜，樂見中國國民黨再度分裂，孕育出比較正常的台灣國民黨。

台灣基進黨主席王興煥透過新聞稿表示，郝龍斌在選前得到國民黨執政縣市長一致力挺，依然無法當選，反映郝龍斌、中廣前董事長趙少康等人以及縣市長，已失去對國民黨基層的掌控能力。

王興煥強調，中國透過境外勢力輿論操作，鄭麗文藉此得到聲勢，也讓國民黨基層的協力者得到「中國支持鄭麗文」的訊息，在黨魁選舉中選擇背棄郝趙，反映中國已全面控制國民黨中央黨部、立院黨團與地方勢力，現在的國民黨已成「中國共產黨支部」。