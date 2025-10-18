民進黨「兩個期盼一個提醒」給新任藍黨魁 國民黨：您哪位？

國民黨主席選舉由前立委鄭麗文勝出，民進黨發言人吳崢以兩個期盼、一個提醒給國民黨。國民黨直接在臉書回應「您哪位？」國民黨發言人楊智伃也在留言嗆「干卿底事？」

吳崢表示，期盼朝野以台灣安全、主權優先、國民黨在立法院可以理性監督及問政，提醒國民黨正視中國在用很多境外滲透的方式來干預台灣民主。

國民黨表示，有關本黨黨主席選舉，國民黨對民進黨相關評論的一個提醒「您哪位？」

國民黨也說，面對嚴峻的政治環境與社會挑戰，國民黨肩負的不僅是改革的責任，更是整合力量以及重新出發的使命。2026地方選舉是第一個重要考驗，必須以穩健步伐發揮地方戰力，讓國民黨繼續成為各縣市民眾最信任的選擇。

國民黨表示，2028年總統與立委大選佈局也是重中之重，無論黨務體系、人才培育，國民黨都要深化改革，以行動力展現重返執政的決心，唯有提前規劃、步步為營，才能贏得民眾的信任與託付。相信在鄭麗文主席當選人的帶領下，國民黨會團結齊心、攜手向前，不負黨員託付地創造國民黨的新時代。