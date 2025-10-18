勝選關鍵曝！國民黨內求新求變 鄭麗文翻轉傳統藍營

快訊

中央社／ 台北18日電
國民黨主席選舉結果出爐，當選主席的鄭麗文出面致詞。聯合報記者胡經周／攝影
國民黨主席選舉由前立委鄭麗文當選，她搭上世代交替浪潮，符合藍營多數自主黨員期待的敢衝敢戰形象，又獲得票倉軍系支持，是勝選關鍵。黨內人士認為，黨員已厭倦老面孔，對較年輕的鄭麗文充滿期待，盼帶領國民黨走出全新氣象。

國民黨主席選舉今天投開票，鄭麗文打敗其他5位對手，當選新任黨主席。黨內人士認為，國民黨在2018年開始，黨內就已開始醞釀世代交替，讓不少藍營年輕世代成功進入地方議會或國會。

黨內人士說，鄭麗文符合黨員想世代交替的期待，因而獲得多數自主黨員的支持，贏過擁有豐富組織票源的前台北市長郝龍斌；加上在競選過程透過辯論會、政見會所累積的氣勢，吸引到更多自主黨員關注，最終成功當選，成為黨員直選後第2位女性黨主席。

藍營人士分析，國民黨已在野9年，黨員想贏的情緒高漲，敢說、敢戰的鄭麗文，形象自然符合這群黨員的期待，不少人都盼望鄭麗文可以像過去擔任立委時，或是像在政論節目時，高聲批判、監督執政黨。

藍營輔選人士提到，雖然有些候選人獲得不少地方人士的支持，在組織上擁有優勢，但選舉結果顯示，組織票式微，軍系則因鄭麗文、郝龍斌相互分票，未必對結果產生決定性影響，反倒是自主黨員的意向，成為左右勝負的關鍵。

輔選人士分析，黨內掀起世代交替浪潮，今年64歲的朱立倫若交棒換成73歲的郝龍斌，不符合黨內期待；加上郝龍斌在參選初期，被攻擊成與朱立倫是同一陣營，這也成功集結黨內反朱力量，全靠向鄭麗文陣營，導致郝龍斌的選票不如預期。

一位前黨務主管表示，選戰後期，力挺郝龍斌的前中廣董事長趙少康主打境外勢力介選，反而模糊選戰焦點，未能幫郝龍斌加分，而鄭麗文起步早又爭取到軍系支持，瓜分了原屬郝龍斌傳統票倉，讓郝龍斌最終苦吞敗仗。

