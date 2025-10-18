聽新聞
鄭麗文當選國民黨主席 民進黨給2個期盼1個提醒
前立委鄭麗文當選國民黨新任主席，民進黨發言人吳崢在雲林受訪表示，有2個期盼跟1個提醒要給國民黨，期盼朝野以台灣安全、主權優先、國民黨在立法院可以理性監督及問政，提醒國民黨正視中國在用很多境外滲透的方式來干預台灣民主。
吳崢表示，民進黨有2個期盼跟1個提醒要給國民黨，第一期盼不分朝野都能夠以台灣的安全、主權優先，作為施政跟政黨理念的前提；第二期盼是國民黨在新任主席帶領下，立法院可以理性監督及問政，盼國民黨一起守護台灣憲政秩序。
吳崢也提醒，國民黨選舉過程中，多位國民黨人士示警中國介入台灣的民主內部運作，接下來在立法院裡面，強化台灣的國安法制修法已是刻不容緩的議題，希望國民黨正視「中國在用很多境外滲透的方式來干預台灣民主」，各黨派可以攜手合作強化台灣的國安。
