鄭麗文當選國民黨主席 兩岸路線藍白競合皆考驗

中央社／ 台北18日電

前立委鄭麗文贏得國民黨主席，接下來除了將面對2026年縣市長提名的課題外，這次黨主席選戰中被質疑的境外勢力介選疑雲，以及她的兩岸主張，都是未來黨內可能的爭議，再加上如何整合藍白，挑戰才剛開始。

國民黨主席選舉結果今天出爐，鄭麗文當選新任黨主席，首要任務除了弭平這次選戰與其他候選人之間的閒隙，促成黨內團結外，就是2026年各地縣市長參選人的提名作業。黨內人士坦言，鄭麗文在黨內資歷、經驗尚淺，如何協調、提名縣市長人選，會是考驗。

但黨內人士也說，鄭麗文獲得桃園市議長邱奕勝、前國民黨秘書長李乾龍等人的支持，邱奕勝、李乾龍都會在各地幫忙鄭麗文調和鼎鼐，這將為她加分不少，加上熟悉黨內運作的前立委李德維，與黨內各要角都有不錯的關係，也可成為鄭麗文不可或缺的溝通管道。

黨內人士接著說，鄭麗文參與野百合學運，曾是民進黨員，政治生涯橫跨藍綠，非傳統藍營出身，戰鬥性格鮮明，未來帶領黨的路線上，會與過往有些許的不同，或許黨內未來需要點時間適應。

除此之外，在這次選戰中，鄭麗文獲得特定媒體力挺，加上前中廣董事長趙少康公開質疑大陸介選，甚至要求大陸官方出面制止，意外掀起國民黨內的兩岸路線之爭。

一位藍營人士分析，相較現任主席朱立倫、前主席吳敦義、江啟臣等人，鄭麗文的兩岸立場在論述上不是那麼「中間」，例如她喊出要台灣人自豪說「自己是中國人」等，可能會讓藍營各地的參選人產生壓力，如何化解，將是她上任後的功課。

藍營議員指出，2026年選戰還有一項重點，就是藍白合。鄭麗文未來如何與白營協調縣市長人選，如何建立相關初選制度與默契，需要多花心思以及多下功夫，在大罷免後在野氣勢大振之時，如何延續甚至加強氣勢力道，也是鄭麗文的考驗之一。

除此之外，輔選人士提到，在失去黨產，無法充分金援各地參選人的狀況下，黨中央在選舉中的重要性下降不少，加上多位藍營各縣市首長皆是黨內中生代要角，擁有高民意，新主席如何統整大部隊，扮演稱職的總教練，挑戰才剛開始。

鄭麗文 國民黨 黨主席

