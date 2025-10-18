剛當選就嗆綠委廉價抹紅 鄭麗文：毀掉中華民國誰都沒好處

國民黨主席選舉結果出爐，候選人鄭麗文當選新任黨主席。鄭麗文今晚現身國民黨中央黨部，就接下來人事安排，表示還無法公布，接下來積極準備。面對綠委、他黨主席指國民黨「赤化」，鄭麗文反嗆，把中華民國毀了，對誰都沒有好處，覆巢之下無完卵，不要廉價地拿紅色標籤作為政治鬥爭的工具。

鄭麗文今以50.15%的得票率當選國民黨主席。鄭麗文今晚在中央黨部舉行記者會，面對媒體提問人事安排，鄭麗文說，現在都還言之過早，接下來一定會在最短的時間之內準備好，完成整個團隊，今天還沒有辦法跟大家公布，接下來會積極準備。

媒體詢問，選前鄭麗文曾說要讓國民黨擺脫醬缸文化，選出候選人都是體制內人選，是否擔心令不出黨中央？鄭麗文表示，在選舉過程當中，難免會有激情或非理性的揣測、言語、交鋒等，選舉結束的這一刻就翻篇，不需要過度解讀，回歸理性，回歸正軌，這問題在國民黨內是不可能存在的，她有信心。

鄭麗文表示，她在全台灣請益跟拜票的過程中，感受到的是國民黨上下一心，對於國民黨的未來抱非常高的期待，「大家想要看到的宮鬥劇，或內部勾心鬥角，這些都過慮了，國民黨內沒有這問題，未來一定是團隊作戰，集體領導，尊重地方，相信一定可以符合黨員的期待，在2026年開出紅盤。」

針對有候選人陣營指控境外網軍介入，民進黨立委郭國文說國民黨徹底赤化，時代力量黨主席王婉諭說國民黨被中國掌控等，上任後如何撕掉標籤，鄭麗文表示，這些都是非常廉價的標籤，且都是最為人詬病的台灣政治現象，選民非常厭煩。她展現很高的誠意，希望能把台灣政治回歸理性、正軌，2300萬人同島一命，把中華民國毀了，對誰都沒有好處，覆巢之下無完卵，捍衛中華民國不應該只是國民黨一黨努力。

鄭麗文強調，台灣政治很多惡習，國民黨未來要努力，透過真實的論述，關懷台灣真實的問題，不管是台灣經濟、產業面臨的衝擊，勞工誰來照顧，農民未來怎麼辦，每一天都在講年輕人的未來怎麼辦，難道只是口號而已嗎？只要遇到選票，就趕快把仇中、反中的紅色標籤拿出來亂貼，無助台灣的進步，變成台灣內耗停滯的最大問題。每個政治人物都應該捫心自問，從政是否變成阻礙台灣進步的絆腳石，從政的初心是什麼。

鄭麗文總結，她願用最大的誠意，面對2300萬人，應該共同拿出善意跟誠意，兩岸的和平不只是兩岸人民最高的期待跟福祉，也是區域甚至是人類和平最重要的任務跟工作，台海絕對不可以發生衝突跟軍事衝突，所以請不要輕易、不負責任、廉價地，拿紅色標籤作為政治鬥爭的工具，很不負責任。