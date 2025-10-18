國民黨主席選舉結果出爐 鄭麗文勝出得票率破五成

國民黨主席選舉結果揭曉。前立委鄭麗文以6萬5122票，以50.15%的得票率當選國民黨主席。台北市前市長郝龍斌則以4萬6551票，35.85%得票率居次。

另四位參與黨主席選舉的得票，依序為立委羅智強1萬3504票，得票率為10.40%；孫文學校總校長張亞中2486票，得票率為1.91%；彰化縣前縣長卓伯源1944票，得票率為1.50%；前國代蔡志弘260票，得票率為0.20%。

此次黨主席選舉總選舉人數33萬1145人，投票數13萬678票，投票率39.46%，有效票12萬9,867票，無效票811票。

國民黨中央選監委員會召集人連勝文表示，選舉結果由鄭麗文獲得最高票當選，正式選舉結果仍需依照作業細則送中央選監委員會審定後，由中央委員會公告於國民黨全球資訊網。