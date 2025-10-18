國民黨主席選舉結果出爐 鄭麗文勝出得票率破五成
國民黨主席選舉結果揭曉。前立委鄭麗文以6萬5122票，以50.15%的得票率當選國民黨主席。台北市前市長郝龍斌則以4萬6551票，35.85%得票率居次。
另四位參與黨主席選舉的得票，依序為立委羅智強1萬3504票，得票率為10.40%；孫文學校總校長張亞中2486票，得票率為1.91%；彰化縣前縣長卓伯源1944票，得票率為1.50%；前國代蔡志弘260票，得票率為0.20%。
此次黨主席選舉總選舉人數33萬1145人，投票數13萬678票，投票率39.46%，有效票12萬9,867票，無效票811票。
國民黨中央選監委員會召集人連勝文表示，選舉結果由鄭麗文獲得最高票當選，正式選舉結果仍需依照作業細則送中央選監委員會審定後，由中央委員會公告於國民黨全球資訊網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言