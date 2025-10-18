鄭麗文當選國民黨主席 民進黨：兩個期盼、一個提醒
鄭麗文當選國民黨主席，民進黨發言人吳崢表示，民進黨對新任國民黨主席有兩個期盼、一個提醒，希望國民黨能回歸理性問政，將國家利益置於政黨之上，共同面對當前國家安全的挑戰。
吳崢指出，首先，期盼新任主席能堅守主權立場，將守護台灣安全置於政黨利益之上；第二，期盼國民黨在國會能理性監督、積極問政，不再陷於意識形態的杯葛，更不應提出傷害台灣、違憲違法的法案。
吳崢也提出一個提醒，這次國民黨主席選舉過程中，已明確顯示中國勢力的介入與滲透，新任主席以及國民黨全黨上下都應審慎防範，國家安全零容忍、沒有灰色地帶，朝野應共同加強國安防護，抵抗中國各種滲透行為，更不應因政黨私利與中國唱和，甘做中共認知作戰的在地協力者。
