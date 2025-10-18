發表黨主席勝選感言 鄭麗文喊話民進黨「共好雙贏」不要再惡鬥內耗

國民黨主席選舉結果揭曉，副主席連勝文晚間在中央黨部宣布，候選人鄭麗文以最高票數當選新任國民黨主席。鄭麗文晚間於中央黨部發表談話，她除了感謝支持者、也與另五位競爭對手通電話致謝；她也提到，黨主席朱立倫一路走來扛起重任，朱也勉勵他「真正辛苦的活，現在剛要開始」。

鄭麗文發表談話時向黨員鞠躬致謝，並透露，郝龍斌向她強調，未來一定會團結、也希望2026、2028贏得大選；羅智強在電話中表達，第一天上任主席就要並肩作戰，未來有更多艱困戰役等著他們。黨團一定要跟黨中央合作無間，一致對外。她與羅智強一定會戰力破表，一加一大於二，共同作戰。

鄭麗文也對對手卓伯源、蔡志弘兩位台大法律系學長感謝，「承讓了」，在各位身上學到很多，他們也有很多期許。而孫文學校總校長張亞中因電話沒接通，她透過語音通話感謝，從張亞中身上學習很多，這次選戰讓她比以前成長更多。

鄭麗文也對朱立倫表達感謝「四年真的辛苦了」，國民黨歷經各種考驗、艱難挑戰，不管是成功或失敗時刻，都可看到朱立倫一路走來扛起重任。

鄭麗文提到，很多支持者跟她說，若當選黨主席就會加入國民黨，也有失聯黨員說要重回國民黨大家庭，她藉此機會正式邀請大家加入國民黨大家庭，國民黨家族會更枝葉茂盛，未來她會讓國民黨愈來愈好、愈來愈強。

提及藍白合作，鄭麗文說，選舉的結束就是團結的開始，她不只要團結國民黨，還要團結在野及全台灣，感謝民眾黨主席黃國昌第一時間致電恭賀，兩人短暫交談，也展現最大善意與誠意，她和黃國昌知道社會對在野有多高期待，她承諾，國民黨一定要用最大誠意決心，一定會完全在野團結，為台灣撥亂反正。

鄭麗文也對民進黨喊話，國人最在乎的是台灣不能再內耗，不要再內部找敵人，希望團結台灣，把台灣政黨政治從惡鬥、內耗拉回正軌，成為良性競爭，這才是人民殷殷期盼，期待民進黨不要再仇恨撕裂，也不要再打仇中牌，只是為操縱選舉和內部政治鬥爭。

鄭麗文說，朝野應該胸懷民眾福祉，展現最高誠意與善意化解兩岸對立分歧，讓兩岸不再有戰火，相信這是所有政黨共同責任，共好雙贏，才會帶給台灣人民真正安全和保障。

鄭麗文說，她知道國際媒體高度關注這次黨主席選舉，她重申，國民黨未來的對外關係一定秉持對等、尊重、互惠，並堅持三大原則，絕對不讓台灣成為麻煩製造者、絕對不讓台灣淪為地緣政治的犧牲品、國民黨會擔起責任，積極為區域和平成為和平締造者。這是國民黨的莊嚴承諾與三大原則。

鄭麗文表示，未來國民黨一定在她的任內成為台灣第一大黨，並在2028年完全執政、政黨輪替，完成兩岸和平、共榮共和的重要使命。