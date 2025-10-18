鄭麗文拿下最高票！國民黨主席選舉台南投票率約3成 謝龍介這樣說

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國民黨主席選舉結果出爐，台南投票率約33.7%，由前立委鄭麗文（卓灰衣者）以3884票得票數奪下最高票，國民黨台南市黨部主委謝龍介稍早回應，認為新主席將面臨多項挑戰，但相信其應會快速啟動統合各方力量。圖／本報系資料照
國民黨主席選舉結果出爐，台南投票率約33.7%，由前立委鄭麗文以3884票得票數奪下最高票，郝龍斌得票數為2281票排第二，最終黨魁確定由鄭麗文拿下，對此，國民黨台南市黨部主委謝龍介說，面對民進黨的執政態度，相信對新主席來說會是一種挑戰；民進黨台南市黨部主委郭國文稍早則在臉書發表看法，認為是「徹底赤化的國民黨」。

謝龍介指出，國民黨即將面對新的局面，尤其是面對民進黨這1年半來採取朝野對抗的執政態度、2026年縣市長大選以及如何應對民進黨「戰鬥內閣」等問題，都是對新主席的一種挑戰，因此相信她上任後應會快速啟動統合各方力量。

謝龍介也建議，新主席若要進入狀況，可以充分到各縣市去了解各地的狀況，迎接新的局面，且每個縣市都有不同的情況與問題，後續更將要面臨民進黨的整合，因此，國民黨也需要進行籌備工作。

郭國文則認為，這次國民黨黨主席選舉，連眾星拱月的郝龍斌都出來抗議境外勢力介選，假消息到處抹黑，但這一切都是歷年來每次選舉民進黨面對的處境；如今，國會最大黨黨魁，竟是受到中共支持而當選，顯然邁入徹底赤化狀態。

​他也提到，國民黨只有黨意，但立法院需要「顧及民意」，當執行共產黨意志的鄭麗文意圖在立法院推動法案，國民黨團是否配合，將是未來的重點。

國民黨黨主席台南選舉結果，張亞中得票數121票、蔡志弘得票數13票、羅智強得票數975張、郝龍斌得票數2281張、鄭麗文得票數3884票、卓伯源得票數52票，整體投票率約33.7%。

