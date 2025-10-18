黨主席高雄投票率4成2 柯志恩：兩岸政策標籤不能黏更緊…否則2028辛苦

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
針對黨主席選舉結果，高市黨部主委柯志恩重申選後大家需要團結。記者徐白櫻／攝影
國民黨主席投票結果紛紛出爐，高雄市投票率42.9％，鄭麗文獲得7995票，遙遙領先第二名郝龍斌的5486票。高市黨部主委柯志恩表示，黨主席是封閉式投票，黨員結構與社會結構有落差，期許新任主席跟社會對話；國民黨的兩岸政策常被貼標籤，相信鄭麗文很清楚民眾需求，也有足夠智慧取得共識、調整方向。

高雄市有投票權的黨員人數3萬7124人，黨部統計指出，今天共有1萬5931人投票，投票率為42.91％，張亞中346票、蔡志弘40票、羅智強1758票、郝龍斌5486票、鄭麗文7995票，卓伯源174票。鄭獲得壓倒性票數，郝龍斌僅贏少數偏鄉選區。

選前表態支持郝龍斌的高市議員白喬茵表示，國民黨歷經多次地方民意洗禮，早已是一個信奉民主、以台灣利益為優先的政黨，希望新任黨主席有這樣的自知之明，不要再把國民黨拖進一個親共的泥淖，讓基層民代不停地費力撕標籤。

白喬茵也呼籲，新任主席在公開場合的發言務必謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民的言論，這艘船不好開，但起碼得想辦法避開顯眼的冰山。祝福鄭麗文未來團結各方，帶領國民黨贏得2026縣市長選舉、2028年有機會政黨輪替。

黨部主委柯志恩重申選後大家需要團結，她表示，黨主席最重要的任務是2026、2028選舉，要跟立法院及縣市長首長有充分溝通。此外，黨主席是封閉性的選舉，黨員結構與社會結構有落差，選完一定要跟社會對話。

柯說，考量黨員需求，選舉過程可能有一些比較振奮、激動談話，國民黨要贏得社會信任，一定要跟社會對話，像是兩岸政策方向，國民黨容易被貼標籤，常被民進黨見縫插針，在跟社會對話過程中，不要讓大家往這方面把標籤黏得更緊，否則2028總統大選會比較辛苦。

柯志恩也說，她個人不擔心未來鄭麗文會帶國民黨往中國靠攏，因為鄭當過立委，也選舉過，非常知道民眾的語言，當上主席後應該很清楚民眾需求，她夠聰明，也有足夠智慧調整方向，「我相信她會修正，取得最大的共識」，會呼應主流民意與縣市長、立法院，做出最好的平衡。

