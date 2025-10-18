綠營出身當選國民黨主席 鄭麗文以黑馬之姿擊敗對手…政壇一大驚奇

前國民黨立委鄭麗文出身學運世代，政壇生涯從民進黨起步，退黨後轉戰國民黨，經歷不少重要黨政職務；這次以黑馬之姿，憑藉戰將形象，擊敗前台北市長郝龍斌等候選人，當選國民黨主席，堪稱政壇一大驚奇。

國民黨主席選舉結果出爐，前國民黨立委鄭麗文打敗前台北市長郝龍斌、國民黨立委羅智強等競爭對手，成功當選新任國民黨主席，也是國民黨繼前黨主席洪秀柱之後，第2位以黨員直選方式產生的女性黨主席。

鄭麗文出身雲林，在台南長大，就讀台大法律系期間曾參與野百合學運，大學畢業後加入民進黨，並曾代表民進黨擔任國大代表、民進黨青年部副主任等職；但在2002年，因評論「涂醒哲舔耳案」遭民進黨停權，鄭麗文決定退黨。

鄭麗文離開民進黨後，曾沉潛一段時間。2004年3月27日，泛藍陣營在凱道集結抗議總統大選選舉不公，鄭麗文擔任主持人被視為正式挺藍；後於同年年底投入高雄市立委選舉、但落敗。

不過，鄭麗文的口才便給、犀利主持與論述清晰等特質，獲得時任國民黨主席連戰的賞識，2005年獲邀加入國民黨，隨後擔任國民黨文傳會主委、發言人等職務；2008年立委選舉時，被國民黨提名為不分區立委當選，但在2012年轉戰台中市區域立委，不敵民進黨立委何欣純。

鄭麗文勇於投入艱困選區選戰，形塑出藍營少見的戰將形象，立委落選後，受時任行政院長陳冲的邀請擔任行政院發言人職務，深獲高層信賴。

鄭麗文2014年請辭行政院發言人後，轉往媒體圈發展並主持節目。2020年立委選舉，被時任國民黨主席吳敦義提名為第十屆立法院國民黨不分區立委，再度當選重回立法院，隨後擔任國民黨立法院黨團書記長一職。

第十屆立法院會期遇到全球爆發新冠疫情，鄭麗文接任黨團書記長後，擔負起黨團重砲手角色，質詢砲火猛烈，屢屢站在第一線抗衡，為黨發聲。

此次國民黨主席選舉，鄭麗文以黑馬之姿出馬角逐，她積極走訪基層，展現不同於傳統藍營的戰鬥形象，獲得不少軍公教體系的支持，最終擊敗競爭對手，登上黨主席之位。

鄭麗文成功當選黨主席，但她非傳統藍營出身，能否將組織錯綜複雜、地方勢力盤根錯節的國民黨，以及細膩處理和民眾黨的競合，助國民黨2028重返執政，考驗才剛開始。